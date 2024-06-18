Avrupa Şampiyonasında 4. Gün

Taktiksel olarak ceza sahası içine kadar baskı yapmayı seçti. Oyun kurma konusunda sınırlı beceriye sahip Ukrayna geri hattı bu taktik karşısında çok zorlandı. Baskılar 29. Dakika sonuç verdi ve önde kapılan bir top sonrası ceza sahası dışından Kaptan Stanciu takımını öne geçirdi. Büyük futbol ülkelerinin maçlarında izlemeyi beklediğimiz güzel golleri bu maçta gördük. Dakika 53’te Marin uzaktan saatte 100 km hızla giden bir füze daha yolladı. Dağılan Ukrayna 4 dakika sonra bir gol daha yiyerek skoru belirledi.

E grubunun 2. karşılaşmasında Belçika Slovakya ile karşı karşıya geldi. Slovakya bildiğimiz gibi defans ağırlıklı bir futbol taktiğine sahip. Belçika ise rakibine göre bireysel olarak üstün ayaklara sahip. Ancak işte futbolun cilvesi 7. Dakikada önde baskı yapan Slovakya bir defans hatasıyla öne geçti. Belçika bu golün ardından Belçika gerçekten beraberlik için her yolu denedi. Etkili kanat organizasyonları, orta oyun taktikleri, solo dibblingler sahada isteyen bir Belçika vardı. Enteresan olan şeyse 2 gol bulmuş olmasına rağmen yenilmiş olmasıydı. Lukaku 2 gol buldu ancak Milli hakemimiz Halil Umut Meler bir golü offside sebebiyle VAR uyarısıyla, bir golü de golden önce ufak bir elle oynamayı önce VAR uyarısıyla ardından kendisi monitörden izleyerek tespit edip iptal etti. Maçın ilginç anlarındandı. Diğer yandan adı Fenerbahçe ile anılan Lukaku da 2 gol atmasına rağmen ilginç beceriksizlikleri ile de birkaç gol kaçırdı. Hepsini toplayınca Belçika favori olduğu maçtan beraberlik bile alamadan grupta işini zora soktu.

Günün son maçında ise D grubu mücadelelerinden Avusturya ile Fransa karşı karşıya geldi. Bu maça fazla yer ayırmak istemiyorum çünkü Fransa’nın pek üstün olmadığı ancak kendi kalesine bir golle kazandığı keyifsiz bir mücadeleydi. İlk maçlar sonucu büyük Futbol ülkeleri kazanmayı bilse de Fransa İngiltere gibi bir futbol şöleni sunma konusunda zayıf kaldı.

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