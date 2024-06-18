Avrupa Şampiyonasında 4. Gün
Avrupa Şampiyonasında 4. Gün
Turnuvada 4. Gün E grubu maçlarıyla devam etti. E grubu güç dengelerinin birbirine en yakın olduğu grup olarak göz batıyor. Burada ilk maç Romanya ile Ukrayna arasında oynandı. Romanya bir futbol ülkesi diyemeyiz ancak Ukrayna bu maçta son derece zayıf göründü. Belki de savaşta olmanın yan etkilerini yaşıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak Romanya maça konsantre başlayan taraftı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam