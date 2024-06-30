Avrupa Şampiyonası Son 16 Mücadelesi! İngiltere Slovakya Maç Analizi
Son 16’ya rahat bir şekilde kalan İngiltere, Slovakya ile karşı karşıya geldi. Maç öncesi elbette maçın açık ara favorisi İngiltere’ydi. Almanya, Fransa, İspanya gibi çok gaz açmaya ihtiyaç duymadan gruptan çıktılar. Ancak ilginç bir şey grup aşamasında dikkatimi çekti ve daha önceki yazılarımda bahsettim. İngiltere maçlarda sistemlerine sadık kalsalar da iyi bir futbol izletmediler. Bol gollü galibiyet yoktu, tempolu bir futbol yoktu. Pozisyon zenginliği yoktu. İstediklerinde de tempoyu yükseltmede sorun yaşadılar.
Maç aslında grup aşamalarındaki sakin tempo ile başladı. İlk dakikada göze çarpan ilk şey maçı yöneten Türk hakemimiz Halil Umut Meler 5 dakika içinde çok basit sarı kart hak etmeyen pozisyonlarda art arda 2 sarı kart çıkardı ve bunu izleyen dakikalarda çok kolay sarı kart çıkarmaya devam etti.