Avrupa Şampiyonası Son 16 Mücadelesi! İngiltere Slovakya Maç Analizi

Neredeyse hiç kanatlardan içeri yönelen bir girişim yapamadılar. Kayda değer iki şey oldu. Biri 51. dakikada ofsayt sebebiyle iptal olan Foden’in golü ve uzaktan direğe çarpan Rice’ın şutu.

Slovakya zaten iyi defans yapan bir takım olarak biliniyordu. Bunun üstüne bir de kontra atak oyunu ekleyip geçmişte Yunanistan formülü olarak bilinen bir taktikle oynadılar. Oyunları da sonuç verdi.

Ta ki dakika 90+5’e gelene kadar… Portekiz maçında Montella’yı eleştirirken bahsettiğim şey futbol kaliteli futbolcularla oynanır. Kenan ve Arda gibi starların varsa bunlar ne olursa olsun sahada olmalıdırlar. Çünkü ne zaman ne yapacakları belli olmaz. İngiltere’nin de bütün dünyanın bildiği bir süper starı var. O da Jude Bellingham. Ortada hiçbir tehlike yokken bir taç atışından seken topa Ronaldo’nun Juventus’a attığı meşhur golü anımsatan sihirli bir gol attı.

Futbol böyle harika ve acımasız bir şeydir. 95 dakika dayanan Slovakya son saniyede bir gol yedi ve çeyrek final hayal oldu. Çünkü uzatmaya giden maçta uzatmanın birinci dakikasında modu yükselen İngiltere Kane ile bir gol bularak öne geçti. 95 dakikada yazılan hikâye 2 dakikada silindi. Uzatmalarda başka gol olmayınca İngiltere çeyrek finale adını yazdırdı.

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