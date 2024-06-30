Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçında Almanya Danimarka Maçı Analizi
Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçında Almanya Danimarka Maçı Analizi
Avrupa Şampiyonasında son 16 maçları oynanıyor. İsviçre’nin çeyrek finale çıktığı eşleşmenin ardından gözler ev sahibi Almanya’ya çevrildi. Almanya Danimarka maçında olduğu gibi bir belirsizlik yok. Almanya açık ara favori olarak maça çıktı. Nitekim grup maçlarında çok gaza basmadıkları için ne kadar yüksek bir takım gücüne sahip olduklarını bile tam olarak bilmiyoruz.
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Maç içi analizlere gelecek olursak:
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İkinci yarı yine çok yüksek tempolu başladı ve dakika 47’de Danimarkalı furbolcu Andersen gol attı.
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