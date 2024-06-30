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Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçında Almanya Danimarka Maçı Analizi

etiket Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçında Almanya Danimarka Maçı Analizi

Mehmet Ali Deniz
Mehmet Ali Deniz - yazio
30.06.2024 - 09:29

Avrupa Şampiyonasında son 16 maçları oynanıyor. İsviçre’nin çeyrek finale çıktığı eşleşmenin ardından gözler ev sahibi Almanya’ya çevrildi. Almanya Danimarka maçında olduğu gibi bir belirsizlik yok. Almanya açık ara favori olarak maça çıktı. Nitekim grup maçlarında çok gaza basmadıkları için ne kadar yüksek bir takım gücüne sahip olduklarını bile tam olarak bilmiyoruz.

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Maç içi analizlere gelecek olursak:

Maç içi analizlere gelecek olursak:

Almanya yakın komşusu karşısında maçın başında inanılmaz bir tempo ile oyuna başladılar. Henüz dakika 5’e kadar İtalya’nın maç boyunca yapamadığı istatistiği yaptı. İlk dakikalarda gol attı, faul sebebiyle iptal edildi. İlk 10 dakikada 3-4 ciddi şut denemesi birçok duran top organizasyonu denedi. Bu tempoya dayanmak çok zordur.

Maça Musiala, Havertz, Kimmich hızlı başladı ve şut denemelerinde bulundular. Hepsi de isabetliydi. Ancak kaleci Kasper Schmeichel başarılı kurtarışlarla kalesini gole kapattı. Almanya baskısı altında geçen dakikalar içerisinde dakika 20 de Eriksen’e atılan uzun topta Eriksen inanılmaz bir top kontrolü yapıp hemen arkasından bitiriş vuruşunu yaptığında Rudiger ayak koymasaydı Danimarka bir şok golü yakalayacaktı. Ancak bu pozisyonun olması bile Almanya’ya gol giyebileceklerini hatırlattı ve Almanya’nın rüzgârı kesildi oyun biraz sakinleşti.

Bunun ardından dakika 20 ile 30 arasında oyun birden tersine döndü ve yoğun bir Danimarka baskısı izledik. Ceza yayının içinden kazanılan tehlikeli serbest vuruş dışında pozisyon üretemediler ama oyunda baskılarını hissettik. 

Ardından çok ilginç bir şey yaşadı. Dortmund’ta hava iyiyken birden inanılmaz şiddetli bir yağış gök gürültüsü ve şimşekler stadın tepesinde çakmaya başladı. Bunun üstüne maçın hakemi Michael Oliver maçı durdurup takımları önce yedek kulübesine ardından soyunma odasına gönderdi. Bunun ardından belirsiz bir bekleyiş başladı. Yağış 15 dakikaya yakın bir süre çok yüksek şiddetli yağdı. Maç iptal olacak diye düşünürken şiddetli yağış hafifledi ve maçın devam etmesi kararı verildi. 

Maçın 35.dakikada yeniden başlamasının ardından ilk yarının sonuna kadar Almanya baskısı izledik ancak ilk yarının son saniyesinde Danimarka işte şimdi gol geldi diyeceğimiz türden bir kontra atak yaptı kaleci ile karşı karşıya bir pozisyonda kaleci Neuer topu çıkardı ve devreye 0-0 girildi.

İkinci yarı yine çok yüksek tempolu başladı ve dakika 47’de Danimarkalı furbolcu Andersen gol attı.

İkinci yarı yine çok yüksek tempolu başladı ve dakika 47’de Danimarkalı furbolcu Andersen gol attı.

Bu gol ofsayt sebebiyle iptal edildi. Bunun 1 dakika ardından Almanya atağında Andersen’in eline müdahale eden top penaltı ile sonuçlandı. Penaltıyı Havertz gole çevirdi. Ancak herkesin aklında kaderin cilvesi sözü olduğuna eminim. Andersen 1 dakika önce takımını öne geçirip 1 dakika sonra da takımının mağlup duruma gelmesine neden oluyor. İşte futbol böyle lanet ve mükemmel bir oyun.

Dakika 58’de Havertz sahalarda çok az görülebilecek türden bir first touch ile 2 oyuncuyu birden geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak vuruşu gol olayınca turnuva tarihine girecek bir golden mahrum kaldık. 

Dakika 68’e geldiğinde ise pas yaparak acelesi olan rakibini üstüne çekip ardından savunma arkasına muhteşem bir top atarak Musiala’yı kaleciyle karşı karşıya bırakan Almanya skoru 2-0’a getirdi. Musiala’nın kaçırma şansı yok dostlar. Baştan beri söylüyorum bu çocuk Mbappe gibi bir düzeyde futbol oynuyor.

Maçın devamında Almanya direnci düşen Danimarka karşısında tempoyu düşürerek oyunu sakinleştirdi. Bir bakıma 2. Golle fişi çekip ardından oyunu yavaşlattı. Maç hakkında samimi olarak söylüyorum final kadar keyifli bir maçtı. Danimarka bu kadar iyi bir Almanya’ya karşı çok iyi oynadı kabul edelim. Süper bir emek verdiler. Maçın iki yönlü olmasına neden oldular.

Maçta neler vardı. İki takım için de iptal edilen goller vardı. İki kalecinin de süper kurtarışları vardı. Solo pozisyonlar, iyi baskılar ve taktikler vardı. Başka ne mi vardı. Maç yağmurdan dolayı durdu. Baştan başladı. Tempo hep yüksekti kaçan goller havada uçuştu. Bir başyapıt film gibi maçı izledik. Futbola dair her şeyi izledik futbola doyduk. İyi ki varsın futbol dedik. İşte böyle bir maçtı ve Almanya çeyrek finalin ikinci ismi oldu.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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