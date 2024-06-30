Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçında Almanya Danimarka Maçı Analizi

Almanya yakın komşusu karşısında maçın başında inanılmaz bir tempo ile oyuna başladılar. Henüz dakika 5’e kadar İtalya’nın maç boyunca yapamadığı istatistiği yaptı. İlk dakikalarda gol attı, faul sebebiyle iptal edildi. İlk 10 dakikada 3-4 ciddi şut denemesi birçok duran top organizasyonu denedi. Bu tempoya dayanmak çok zordur.

Maça Musiala, Havertz, Kimmich hızlı başladı ve şut denemelerinde bulundular. Hepsi de isabetliydi. Ancak kaleci Kasper Schmeichel başarılı kurtarışlarla kalesini gole kapattı. Almanya baskısı altında geçen dakikalar içerisinde dakika 20 de Eriksen’e atılan uzun topta Eriksen inanılmaz bir top kontrolü yapıp hemen arkasından bitiriş vuruşunu yaptığında Rudiger ayak koymasaydı Danimarka bir şok golü yakalayacaktı. Ancak bu pozisyonun olması bile Almanya’ya gol giyebileceklerini hatırlattı ve Almanya’nın rüzgârı kesildi oyun biraz sakinleşti.

Bunun ardından dakika 20 ile 30 arasında oyun birden tersine döndü ve yoğun bir Danimarka baskısı izledik. Ceza yayının içinden kazanılan tehlikeli serbest vuruş dışında pozisyon üretemediler ama oyunda baskılarını hissettik.

Ardından çok ilginç bir şey yaşadı. Dortmund’ta hava iyiyken birden inanılmaz şiddetli bir yağış gök gürültüsü ve şimşekler stadın tepesinde çakmaya başladı. Bunun üstüne maçın hakemi Michael Oliver maçı durdurup takımları önce yedek kulübesine ardından soyunma odasına gönderdi. Bunun ardından belirsiz bir bekleyiş başladı. Yağış 15 dakikaya yakın bir süre çok yüksek şiddetli yağdı. Maç iptal olacak diye düşünürken şiddetli yağış hafifledi ve maçın devam etmesi kararı verildi.

Maçın 35.dakikada yeniden başlamasının ardından ilk yarının sonuna kadar Almanya baskısı izledik ancak ilk yarının son saniyesinde Danimarka işte şimdi gol geldi diyeceğimiz türden bir kontra atak yaptı kaleci ile karşı karşıya bir pozisyonda kaleci Neuer topu çıkardı ve devreye 0-0 girildi.