Avrupa’nın Sihirli Başkentinde Ne Yapılır, Nerelere Gidilir: Amsterdam Gezi Rehberi
Avrupa’nın Sihirli Başkentinde Ne Yapılır, Nerelere Gidilir: Amsterdam Gezi Rehberi
Son yıllarda birçok kişi Hollanda’nın başkenti olan Amsterdam’a gidiyor. Peki Amsterdam’da nerelere gidilir? Neler yapılır? Hepsinin cevabı içeriğimizde!
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1. İlk önerimiz tabii ki kanallarda tekne turu yapmanız!
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2. Bu öneri sanatseverlere! Van Gogh Müzesi’ne gitmelisiniz…
3. Bisiklet ile turlamak da çok keyifli!
4. Bloemenmarkt’da doyasıya alışveriş yapmanız önerilir!
5. Red Light District’i görmeden dönmek olmaz!
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6. Anne Frank Evi de görülmesi gereken yerlerden…
7. Dam Meydanı’na giderek şehrin merkezini görün!
8. Rijksmuseum, tam da içinde kaybolmalık bir yer…
9. Karnınız acıktıysa Amsterdam Cheese Museum’da peynir tadımı yapabilirsiniz!
10. Dinlenmek için tercihiniz Vondelpark olabilir…
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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