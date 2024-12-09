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Avrupa’nın Sihirli Başkentinde Ne Yapılır, Nerelere Gidilir: Amsterdam Gezi Rehberi

etiket Avrupa’nın Sihirli Başkentinde Ne Yapılır, Nerelere Gidilir: Amsterdam Gezi Rehberi

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 10:01

Son yıllarda birçok kişi Hollanda’nın başkenti olan Amsterdam’a gidiyor. Peki Amsterdam’da nerelere gidilir? Neler yapılır? Hepsinin cevabı içeriğimizde!

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1. İlk önerimiz tabii ki kanallarda tekne turu yapmanız!

Amsterdam demek kanalda tekne turu demektir. Çünkü bu sayede çok daha hızlı ve keyifli bir şekilde şehir turu yapabilirsiniz. Tekne turu için birçok farklı firma bulunuyor. Hangisini seçerseniz seçin romantik bir şehir turu yapacağınız kesin.

2. Bu öneri sanatseverlere! Van Gogh Müzesi’ne gitmelisiniz…

Hayatınızda kaç kez Van Gogh gibi ünlü bir sanatçının eserlerini canlı olarak görme imkanınız olacak ki? Bu imkanı kaçırmamak için Amsterdam’a gitmişken Van Gogh müzesine bi’ göz atmalısınız. Burada Van Gogh’un eserlerine bakarken aynı zamanda hayatı hakkında da bilgi sahibi olacaksınız.

3. Bisiklet ile turlamak da çok keyifli!

Eğer gezinin her anından maksimum verim almak istiyorsanız bisikleti tercih etmenizi öneririz. Çünkü insan bisikletle şehri tam anlamıyla yaşamış, tanımış oluyor. Ayrıca bisikletle gezmek için Amsterdam’dan daha iyi bir tercih de olamaz!

4. Bloemenmarkt’da doyasıya alışveriş yapmanız önerilir!

4. Bloemenmarkt’da doyasıya alışveriş yapmanız önerilir!

İddia ediyoruz, eğer çiçekleri seviyorsanız burada kendinizi kaybedecek kadar fazla keyif alacaksınız! Dünyanın tek yüzen çiçek pazarı olan Bloemenmarkt’da insan gerçekten de büyüleniyor. Alışveriş yapmayacaksanız da burayı görmek isteyeceksiniz!

5. Red Light District’i görmeden dönmek olmaz!

5. Red Light District’i görmeden dönmek olmaz!

Red Light District neden mi önemli? Amsterdam’ı gerçek anlamda yaşamak, deneyimlemek istiyorsanız burayı da görmeniz gerekiyor. Bu bölge aynı zamanda Amsterdam’ın özgürlükçü ruhunu da en güzel şekilde yansıtıyor. Burada gördüğünüz şeyleri başka bir yerde görebileceğinizi sanmıyoruz!

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6. Anne Frank Evi de görülmesi gereken yerlerden…

6. Anne Frank Evi de görülmesi gereken yerlerden…

II. Dünya Savaşı’nda yaşanan trajik olaylardan etkilenen Yahudilerden biri olan Anne Frank, canını kurtarmak için Amsterdam’da bir eve sığınır. Ünlü yazarın sığındığı bu ev, bugün ziyaret edilebilen bir biyografi müzesine dönüştürüldü.

7. Dam Meydanı’na giderek şehrin merkezini görün!

7. Dam Meydanı’na giderek şehrin merkezini görün!

Her şehrin kalbi olan bir yer vardır ya, Dam Meydanı da tam olarak burası işte. Ayrıca bu meydanda birçok önemli yapı da bulunuyor. Kral Sarayı, Nieuwe Kerk ve Madame Tussauds Müzesi’ni gezmeden buradan ayrılmanızı hiç önermeyiz.

8. Rijksmuseum, tam da içinde kaybolmalık bir yer…

8. Rijksmuseum, tam da içinde kaybolmalık bir yer…

Bir sanatseverseniz Amsterdam’da gezmekten alacağınız keyif bir başka oluyor! Neden mi? Çünkü Hollanda’nın en büyük sanat koleksiyonu Rijksmuseum müzesinde bulunuyor. Bu müzede Gece Devriyesi gibi ünlü eserleri de göreceksiniz.

9. Karnınız acıktıysa Amsterdam Cheese Museum’da peynir tadımı yapabilirsiniz!

9. Karnınız acıktıysa Amsterdam Cheese Museum’da peynir tadımı yapabilirsiniz!

Bu müze önerimiz ise diğerlerinden farklı olacak. Çünkü Amsterdam Cheese Museum’da sanat eserleri tablolar değil, peynirler! Peynir çeşitlerini denemek ve yeni tatlar keşfetmek istiyorsanız bu müze size çok iyi gelecek. Ayrıca hediyelik peynirler de satılıyor.

10. Dinlenmek için tercihiniz Vondelpark olabilir…

10. Dinlenmek için tercihiniz Vondelpark olabilir…

O kadar gezdiniz gezdiniz ve artık sıra dinlenmeye geldi. Şehir turunu bitirdikten sonra keyifle dinlenebileceğiniz bir öneri, kesinlikle Vondelpark! Burada hem doğayla iç içe yapısı nedeniyle büyülenebilir hem de en güzel şekilde dinlenebilirsiniz. Ufak bir piknik de gayet mantıklı bir fikir olacaktır.

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Radlands
Radlands
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