Avrupa'nın En Yaşanılabilir 10 Şehri İçinde Türkiye'den de Bir Şehir Var
Avrupa'nın En Yaşanılabilir 10 Şehri İçinde Türkiye'den de Bir Şehir Var
Avrupa'nın yaşanılabilir en iyi 10 şehri, içinde Türkiye'den de bir şehir bulunuyor.
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Avrupa'nın en iyi şehirleri 3 kriterde "refah", "yaşanabilirlik" ve "sevilebilirlik" şeklinde sıralandı. Sıralamaya Türkiye'den giren şehir ise ilgi çekti.
10. İtalya, Milano
9. Türkiye, İstanbul
8. Hollanda, Amsterdam
7. İspanya, Barselona
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6. Çekya, Prag
5. İspanya, Madrid
4. İtalya, Roma
3. Almanya, Berlin
2. Fransa, Paris
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1. İngiltere, Londra
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İzmir gibi bi yer varken İstanbul'u seçmek?? tam bir saçmalık
Türk İnsanı zekiliğiyle her coğrafya ve şartta kısa sürede en kral şekilde yaşayabilir yeterki TL ye mahkum edilmemiş olsun...