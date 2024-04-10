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Avrupa'nın En Yaşanılabilir 10 Şehri İçinde Türkiye'den de Bir Şehir Var

Avrupa'nın En Yaşanılabilir 10 Şehri İçinde Türkiye'den de Bir Şehir Var

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.04.2024 - 22:57

Avrupa'nın yaşanılabilir en iyi 10 şehri, içinde Türkiye'den de bir şehir bulunuyor.

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Avrupa'nın en iyi şehirleri 3 kriterde "refah", "yaşanabilirlik" ve "sevilebilirlik" şeklinde sıralandı. Sıralamaya Türkiye'den giren şehir ise ilgi çekti.

Avrupa'nın en iyi şehirleri 3 kriterde "refah", "yaşanabilirlik" ve "sevilebilirlik" şeklinde sıralandı. Sıralamaya Türkiye'den giren şehir ise ilgi çekti.

Turistlerin en çok ziyaret ettiği Avrupa şehirleri sıralaması, Tripadvisor yorumları üzerinden, eğitim ve iş fırsatlarıyla değerlendirilirken, Ekonomim'in aktardığına göre, Resonance Consultancy 3 kriterde sıraladı. İşte, o şehirler:

10. İtalya, Milano

10. İtalya, Milano

Moda haftasıyla öne çıkan ve dünyanın en büyük moda evlerinin çıktığı Milano, turistler için cazip olurken, 'finans başkenti' özelliğiyle de Avrupa'nın en zengin şehirlerinden biri oluyor.

9. Türkiye, İstanbul

9. Türkiye, İstanbul

Avrupa'yı doğu ile buluşturan, tarihi zenginlikleri ve kültürü barındıran İstanbul, bir yandan da restorasyon çalışmalarıyla öne çıkıyor. 

Değerlendirmede, döviz kurları nedeniyle turistler için avantajı vurgulanırken, yerli vatandaşın ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı da belirtildi.

8. Hollanda, Amsterdam

8. Hollanda, Amsterdam

Amsterdam, Avrupa'nın son yıllarda öne çıkan 'parti' şehirlerinden olurken, artık daha temiz ve yaşanabilir olmaya da yöneliyor.

7. İspanya, Barselona

7. İspanya, Barselona

Sahil şehirlerinden biri olan Barselona, dünyanın her yerinden turist çekiyor. Tarihi olarak da Gaudi'nin ünlü kilisesi Sagrada Familia ile öne çıkarken, pandemiden önce yılda 12 milyon turist ağırlıyordu.

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6. Çekya, Prag

6. Çekya, Prag

Çek başkenti olan bu şehir, güzelliği ve kültürüyle turistleri büyülüyor.

5. İspanya, Madrid

5. İspanya, Madrid

Şehirleşme planı ve yeşil alanlarıyla dikkat çekiyor.

4. İtalya, Roma

4. İtalya, Roma

Tarihiyle turistleri büyüleyen Roma, 'kentsel hazine' olarak tanımlanıyor.

3. Almanya, Berlin

3. Almanya, Berlin

Almanya'nın başkenti, yabancılar için yaşanılabilir olmasıyla öne çıkıyor.

2. Fransa, Paris

2. Fransa, Paris

'Yaz Olimpiyatları'na hazırlanmak için beş yıl ve milyarlarca dolarlık yatırımla Paris, yaya trafiğini, bisiklete binmeyi ve açık havada yaşamayı gezegenin başka hiçbir yerinde olmayan bir sistem haline getirdi' olarak anlatılıyor.

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1. İngiltere, Londra

1. İngiltere, Londra

Londra, turistlere ve öğrencilere sunduğu olanaklarla listede üst üste ikinci kez ilk sırada yer alıyor.

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Erkin esenn

İzmir gibi bi yer varken İstanbul'u seçmek?? tam bir saçmalık

alper yaman

Türk İnsanı zekiliğiyle her coğrafya ve şartta kısa sürede en kral şekilde yaşayabilir yeterki TL ye mahkum edilmemiş olsun...