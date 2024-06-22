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Avrupa Futbol Şampiyonasında 7. Gün

etiket Avrupa Futbol Şampiyonasında 7. Gün

Mehmet Ali Deniz
Mehmet Ali Deniz - yazio
22.06.2024 - 14:49

Kupanın 6. gününde Slovenya ile Sırbistan C grubunda karşılaştı. Danimarka ile berabere kalan Slovenya da İngiltere’ye yenilen Sırbistan da galibiyet istiyordu. Maç dengede başladı ara ara iki takım da etkili olsa da skoru değiştiremediler. Ardından dakika 69 da Slovenya Karnicnik ile öne geçti. Bu skoru korumak Slovenya için yeterli olacaktı. Nitekim bunu yapmaya çalıştılar. Ancak Sırplar sonradan oyuna giren forvetleri Jovic ile 90+5’te golü buldular. Maç bu skorla bitti.

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Aynı grupta İngiltere ile Danimarka karşı karşıya geldi.

Aynı grupta İngiltere ile Danimarka karşı karşıya geldi.

İlk maçında 1-0’lık bir skorla kazanan İngiltere’nin yüksek tempolu oyuna geçememesi dikkat çekmişti. Yine aynı sorunu yaşayan İngiltere pas trafiğini iyi yapsa da yaratıcı olamadı. 18. dakikada Harry Kane ile öne geçmelerine rağmen 34. dakikada Hjulmand’ın çok uzak mesafelerden attığı gole engel olamadılar. Bunun ardından iki takımın da etkili olabildiği pozisyonlar olsa da eşitlik bozulmadı. İngiltere grupta bir hegemonya kuramasa da lider olarak devam ediyor. Ancak gruptaki diğer bütün takımlar gruptan çıkmaya çalışmak için mücadele edecek. Danimarka ve Slovenya 2 puanda ve Sırbistan da 1 puanda.

Günün son maçında B grubunda dev futbol ülkelerinin karşılaşması vardı.

Günün son maçında B grubunda dev futbol ülkelerinin karşılaşması vardı.

İspanya ile İtalya liderlik mücadelesinde karşı karşıya geldi. Bana göre favori İspanya olsa da eski İniesta’lı Xavi’li İspanya gücünde olmadığını söylemeliyim. İtalya ise eski ekol olduğu yıllardan sonra asla eski gücüne yaklaşamadı ama her zaman büyük bir futbol ülkesi olduğunu gösterecek kaliteye sahip olduğunu gösterdi.

Maça geçelim. İspanya her zamanki gibi topa sahip olmaya çalışan bir taktikle oynadı. Topa çok sahip olsa da uzaktan şutlar ile etkili olabilen İspanya ceza sahası içerisinde pek etkili olamadı. İspanya’nın en doğru yaptığı şey topu kaptırır kaptırmaz çok yoğun press ile topu hızlı geri kazanmak oldu. Böylece top hep ayaklarında kaldı ve baskılı bir oyun oynayabildiler. İtalya ise bu oyun tarzına cevap verebilecek bir taktiğe bile sahip değildi. Buna rağmen yaratıcı olamayan İspanya tek golünü İtalyan futbolcu Calafiori’nin kendi kalesine atmasıyla buldu.

Bunun dışında baskılı oynasa bile tehlikeli olamadı. Maç bu skorla tamamlandı. Bu skorlarla İspanya gruptan çıkmayı 6 puanla garantiledi. İkinci İtalya 3 puanda kalırken son maça rahat durumda geçti. İkincilik isteği yüksek olan Hırvatistan Arnavutluk ile 1 puanda kaldı. Bu grupta son maçlarda Hırvatistan ile İtalya ikincilik için son maçta ciddi bir mücadele verecek. Bakalım sizce kazanan kim olacak. Yorumlarda tahminlerinizi bekliyorum.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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