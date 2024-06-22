Avrupa Futbol Şampiyonasında 7. Gün
Avrupa Futbol Şampiyonasında 7. Gün
Kupanın 6. gününde Slovenya ile Sırbistan C grubunda karşılaştı. Danimarka ile berabere kalan Slovenya da İngiltere’ye yenilen Sırbistan da galibiyet istiyordu. Maç dengede başladı ara ara iki takım da etkili olsa da skoru değiştiremediler. Ardından dakika 69 da Slovenya Karnicnik ile öne geçti. Bu skoru korumak Slovenya için yeterli olacaktı. Nitekim bunu yapmaya çalıştılar. Ancak Sırplar sonradan oyuna giren forvetleri Jovic ile 90+5’te golü buldular. Maç bu skorla bitti.
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Aynı grupta İngiltere ile Danimarka karşı karşıya geldi.
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Günün son maçında B grubunda dev futbol ülkelerinin karşılaşması vardı.
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