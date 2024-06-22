Avrupa Futbol Şampiyonasında 7. Gün

İspanya ile İtalya liderlik mücadelesinde karşı karşıya geldi. Bana göre favori İspanya olsa da eski İniesta’lı Xavi’li İspanya gücünde olmadığını söylemeliyim. İtalya ise eski ekol olduğu yıllardan sonra asla eski gücüne yaklaşamadı ama her zaman büyük bir futbol ülkesi olduğunu gösterecek kaliteye sahip olduğunu gösterdi.

Maça geçelim. İspanya her zamanki gibi topa sahip olmaya çalışan bir taktikle oynadı. Topa çok sahip olsa da uzaktan şutlar ile etkili olabilen İspanya ceza sahası içerisinde pek etkili olamadı. İspanya’nın en doğru yaptığı şey topu kaptırır kaptırmaz çok yoğun press ile topu hızlı geri kazanmak oldu. Böylece top hep ayaklarında kaldı ve baskılı bir oyun oynayabildiler. İtalya ise bu oyun tarzına cevap verebilecek bir taktiğe bile sahip değildi. Buna rağmen yaratıcı olamayan İspanya tek golünü İtalyan futbolcu Calafiori’nin kendi kalesine atmasıyla buldu.

Bunun dışında baskılı oynasa bile tehlikeli olamadı. Maç bu skorla tamamlandı. Bu skorlarla İspanya gruptan çıkmayı 6 puanla garantiledi. İkinci İtalya 3 puanda kalırken son maça rahat durumda geçti. İkincilik isteği yüksek olan Hırvatistan Arnavutluk ile 1 puanda kaldı. Bu grupta son maçlarda Hırvatistan ile İtalya ikincilik için son maçta ciddi bir mücadele verecek. Bakalım sizce kazanan kim olacak. Yorumlarda tahminlerinizi bekliyorum.

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