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AVM’de En Çok Vakit Geçirmeyi Sevdiğin Yeri Söylüyoruz!

etiket AVM’de En Çok Vakit Geçirmeyi Sevdiğin Yeri Söylüyoruz!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 17:01

Bize kendinden bahset, alışveriş merkezinde en çok vakit geçirmeyi sevdiğini söyleyelim! Haydi teste!

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1. Bir arkadaşınla buluşmak için AVM’de randevulaştınız. Nerede buluşmak istersin?

2. Peki genelde AVM'de zamanın nasıl geçiyor?

3. Alışverişten sıkıldığında ne yaparsın?

4. AVM’ye yalnız mı gitmeyi yoksa birisiyle mi gitmeyi tercih edersin?

5. Diyelim ki AVM’de indirim kampanyası var. En çok hangi bölümde vakit geçirirsin?

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6. Peki AVM’de kendini en mutlu hissettiğin an hangisi?

7. Son olarak AVM’den çıkarken kendini nasıl hissedersin?

Giyim katında!

AVM’lerin senin için en cazip yanı, birbirinden güzel kıyafetlerin yer aldığı giyim mağazaları. Alışverişe çıktığında her mağazayı inceleyip en güzel kıyafetleri denemekten büyük keyif alıyorsun. Moda senin için sadece bir alışveriş değil, adeta bir tutku. Bu yüzden, AVM’de en çok vakit geçirdiğin yer de giyim mağazaları oluyor. İndirimleri takip etmek ve stiline uygun parçaları bulmak seni mutlu ediyor. AVM’ye gitmek, senin için bir nevi modayla buluşma anı!

Teknoloji mağazaları!

Senin için AVM’lerin en cazip yeri, elektronik mağazalar. Yeni çıkan teknolojik ürünleri incelemek, telefonları kurcalamak ve en yeni cihazları keşfetmekten büyük keyif alıyorsun. Teknoloji senin için bir hobi değil, adeta bir yaşam tarzı. Elektronik mağazalarda saatlerce vakit geçirebilirsin ve bu seni asla sıkmaz. AVM’ye gittiğinde teknolojiyle buluşma anını dört gözle bekliyorsun!

Yeme - içme katı!

AVM’de vakit geçirmeyi sevdiğin yer, kafeler! Alışverişin yoğun temposundan uzaklaşıp bir kahve molası vermek, seni en mutlu eden anlardan biri. Senin için AVM’ye gitmek demek, sevdiklerinle hoş sohbetler edip kahve eşliğinde keyif yapmak demek. Kafeler, dinlenmek ve sosyalleşmek için tercih ettiğin en favori yerler arasında. AVM’nin kalabalığından kaçıp, sakin bir köşede kahveni yudumlamak sana huzur veriyor.

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