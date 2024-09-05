AVM’de En Çok Vakit Geçirmeyi Sevdiğin Yeri Söylüyoruz!
AVM’de En Çok Vakit Geçirmeyi Sevdiğin Yeri Söylüyoruz!
Bize kendinden bahset, alışveriş merkezinde en çok vakit geçirmeyi sevdiğini söyleyelim! Haydi teste!
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1. Bir arkadaşınla buluşmak için AVM’de randevulaştınız. Nerede buluşmak istersin?
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2. Peki genelde AVM'de zamanın nasıl geçiyor?
3. Alışverişten sıkıldığında ne yaparsın?
4. AVM’ye yalnız mı gitmeyi yoksa birisiyle mi gitmeyi tercih edersin?
5. Diyelim ki AVM’de indirim kampanyası var. En çok hangi bölümde vakit geçirirsin?
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