Atatürk’ün Sevdiği Yemeklerden İlham Alarak 23 Nisan Menüsü Hazırlıyoruz!

Ulusumuzun kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere sayısız armağanlarından biri olan 23 Nisan'ı onun en sevdiği yemeklerle kutlamak istedik! 23 Nisan'da çocukların neşesine ortak olmak, bu özel ve güzel günde Atatürk'ün en sevdiği yemekleri soframıza taşımak, bizler için gurur verici bir şey! 🇹🇷

Ama bunun için önce seni biraz tanımamız lazım!