Atatürk’ün Sevdiği Yemeklerden İlham Alarak 23 Nisan Menüsü Hazırlıyoruz!
Ulusumuzun kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere sayısız armağanlarından biri olan 23 Nisan'ı onun en sevdiği yemeklerle kutlamak istedik! 23 Nisan'da çocukların neşesine ortak olmak, bu özel ve güzel günde Atatürk'ün en sevdiği yemekleri soframıza taşımak, bizler için gurur verici bir şey! 🇹🇷
Ama bunun için önce seni biraz tanımamız lazım!
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Söyle bakalım, kahvaltı ile aran nasıl?
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Bir kahvaltı sofrasında olmazsa olmaz içeceği seç bakalım!
Çayı şekerli mi içersin yoksa şekersiz mi?
Senin için börek neyli olmalı?
Akşam yemeği için sofraya oturdun ve gözün fal taşı gibi açıldı, çünkü herkes için klasik olan ama en sevdiğin ve asla vazgeçemediğin yemek var! Hangi yemek olabilir?
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Yemeği kaç dakikada bitirirsin?
Az kaldı! Şu iki yemekten hangisi birbirine çok yakışıyor diye sorsak?
Son olarak şunu soralım: O kadar yedik ve içtik, bir kahveyi hak ettik! Kahveni nasıl alırsın?
Etli Bamya - Pirinç Pilavı - Yoğurt!
Karnıyarık - Ayran - İrmik Helvası!
Yağlı Fasulye - Pirinç Pilavı - Yoğurt!
Ispanaklı börek - Ayran - Gül Reçeli!
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