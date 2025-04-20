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Atatürk’ün Sevdiği Yemeklerden İlham Alarak 23 Nisan Menüsü Hazırlıyoruz!

etiket Atatürk’ün Sevdiği Yemeklerden İlham Alarak 23 Nisan Menüsü Hazırlıyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
20.04.2025 - 20:31

Ulusumuzun kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere sayısız armağanlarından biri olan 23 Nisan'ı onun en sevdiği yemeklerle kutlamak istedik! 23 Nisan'da çocukların neşesine ortak olmak, bu özel ve güzel günde Atatürk'ün en sevdiği yemekleri soframıza taşımak, bizler için gurur verici bir şey! 🇹🇷

Ama bunun için önce seni biraz tanımamız lazım!

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Söyle bakalım, kahvaltı ile aran nasıl?

Söyle bakalım, kahvaltı ile aran nasıl?

Bir kahvaltı sofrasında olmazsa olmaz içeceği seç bakalım!

Çayı şekerli mi içersin yoksa şekersiz mi?

Senin için börek neyli olmalı?

Akşam yemeği için sofraya oturdun ve gözün fal taşı gibi açıldı, çünkü herkes için klasik olan ama en sevdiğin ve asla vazgeçemediğin yemek var! Hangi yemek olabilir?

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Yemeği kaç dakikada bitirirsin?

Az kaldı! Şu iki yemekten hangisi birbirine çok yakışıyor diye sorsak?

Son olarak şunu soralım: O kadar yedik ve içtik, bir kahveyi hak ettik! Kahveni nasıl alırsın?

Etli Bamya - Pirinç Pilavı - Yoğurt!

Etli Bamya - Pirinç Pilavı - Yoğurt!

Seçtiğin cevaplara göre 23 Nisan menüsünde etli bamya ve pirinç pilavı var! Birçoğumuzun aksine Atatürk, hafif ve doyurucu olan bamyanın etli halini çok severdi. Bamyanın ekşimsi tadı, etin lezzetiyle buluşunca ortaya tam anlamıyla bir başyapıt çıkıyor. Yanına mis gibi, tane tane pişmiş pirinç pilavı ekleyerek bu uyumu zirveye taşıyoruz.

Ama bitmedi! Atatürk'ün zaman zaman yediği ve sade tatlılar arasında favorisi olan irmik helvası da sofrada yerini alıyor. Üzerine biraz tarçın serpersen hem kokusuyla hem de tadıyla günü taçlandırmış olursun. Bugün çocuklar bayram coşkusunu yaşarken biz de soframızda Atatürk’ün sevdiği tatlarla ona selam gönderiyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! 🇹🇷

Karnıyarık - Ayran - İrmik Helvası!

Karnıyarık - Ayran - İrmik Helvası!

Seçtiğin cevaplara göre sofrada karnıyarık ve ayran var! Atatürk'ün en sevdiği yemeklerden biri olan karnıyarık yemeğini soframıza davet ediyoruz. Özellikle kıymalı harcıyla hazırlanan karnıyarık, onun sofrasında sık sık yer bulan bir yemekti. Yanında ise mis gibi serinletici bir ayran tam kıvamında bir eşlikçi olur diyebiliriz. Ve elbette bir tatlı olmadan sofra eksik kalır! Atatürk’ün sade ama anlamlı tercihleri arasında olan irmik helvası bu menüye çok yakışır. İster sade, ister dondurma eşliğinde servis edebilirsin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! 🇹🇷

Yağlı Fasulye - Pirinç Pilavı - Yoğurt!

Yağlı Fasulye - Pirinç Pilavı - Yoğurt!

Seçtiğin cevaplara göre menümüzde etsiz kuru fasulye ve pirinç pilavı var! Atatürk'ün “yağlı fasulye” diye adlandırdığı bu yemek, onun sofralarında sıkça yer alırdı. Etsiz haliyle bile öyle lezzetli olur ki bir tabak asla yetmez! Yanında ise tane tane dökülen pirinç pilavı olmazsa olmaz. Bu ikili, Türk mutfağının klasiklerinden ve Atatürk’ün de vazgeçilmezlerindendi. Yoğurdu da unutmayalım elbette. Yoğurt veya bir bardak soğuk ayran, kuru fasulye ve pilavın yanına mükemmel gider. Sofranın finalinde ise Atatürk'ün sevdiği tatlılardan biri olan irmik helvası var. Atatürk'ün damak zevkini sofralarımıza getirdiğimiz bu özel gün, yani 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! 🇹🇷

Ispanaklı börek - Ayran - Gül Reçeli!

Ispanaklı börek - Ayran - Gül Reçeli!

Verdiğin yanıtlara göre 23 Nisan menünde ıspanaklı börek ve ayran var! Atatürk’ün çocukluk yıllarından kalma bu lezzet, onun için sadece bir yemek değil aynı zamanda bir anıydı. Özellikle annesinin yaptığı Selanik usulü ıspanaklı börek, sofralarda sıkça yer alırdı. Dışı çıtır çıtır, içi bol ıspanaklı ve hafif tuzlu bu börek günün her saatine yakışır. Yanına ise serin serin bir ayran almaz mısın?

Tatlı kısmına gelince elbette Atatürk’ün sevdiği gibi gül reçeli hazırlıyoruz. Hafif tatlı aroması ve gülün o hoş kokusuyla hem sofralarımıza renk hem de burnumuza en güzel kokulardan biri gelecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! 🇹🇷

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Ma Belle
Ma Belle
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