Astrolojiye Göre En Sıra Dışı Kişiliğe Sahip 3 Burç

Asi gezegen olarak bilinen Uranüs'ün yönettiği Kova, çoğu kişinin anlamadığı hobilere ya da hiç beklenmedik konulara merak salabiliyor. Yeni şeyler öğrenmeyi ve denemeyi seviyor, trendleri de çoğu zaman herkesten önce fark ediyor.

Uyum sağlamak pek umurunda değil. Kimsenin giymeye cesaret edemeyeceği bir kıyafetle bir odaya girip hiç düşünmeyebiliyor. Özgürlüğüne düşkün olduğu için verdiği kararları açıklama gereği de duymuyor.