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Astrolojiye Göre En Sıra Dışı Kişiliğe Sahip 3 Burç

Astrolojiye Göre En Sıra Dışı Kişiliğe Sahip 3 Burç

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 17:26
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Bazı insanlar bir işi asla herkes gibi yapmıyor. Kendi tarzları ve kendi fikirleri var, üstelik bunu farklı görünmek için yapmıyorlar. Astrolojide bu özellik en çok üç burçla ilişkilendiriliyor.

İşte o burçlar...

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Kova: Kuralları sırf biri koydu diye takip etmeyi sevmiyor.

Kova: Kuralları sırf biri koydu diye takip etmeyi sevmiyor.

Asi gezegen olarak bilinen Uranüs'ün yönettiği Kova, çoğu kişinin anlamadığı hobilere ya da hiç beklenmedik konulara merak salabiliyor. Yeni şeyler öğrenmeyi ve denemeyi seviyor, trendleri de çoğu zaman herkesten önce fark ediyor.

Uyum sağlamak pek umurunda değil. Kimsenin giymeye cesaret edemeyeceği bir kıyafetle bir odaya girip hiç düşünmeyebiliyor. Özgürlüğüne düşkün olduğu için verdiği kararları açıklama gereği de duymuyor.

İkizler: Onu farklı kılan şey, hiç durmayan zihni.

İkizler: Onu farklı kılan şey, hiç durmayan zihni.

Ayrıntılı sorular soruyor, ilgi alanlarını hızla değiştiriyor ve bir konudan diğerine kolayca geçebiliyor. Onunla tek bir konuyu konuşmak için oturanlar, kendilerini beş farklı konunun içinde bulabiliyor. İkizler ise bunların hepsini bir şekilde birbirine bağlıyor.

Hava grubundan olan bu burç, hayat fazla tahmin edilebilir hâle gelince sıkılıyor. Yaşı ilerlese de çocuksu merakını ve şakacı yanını koruyor.

Balık: Farklılığı sessiz ama insanları anlama biçimiyle ayrışıyor.

Balık: Farklılığı sessiz ama insanları anlama biçimiyle ayrışıyor.

Su grubundan olan Balık, ortamın en gürültülü kişisi olmayabilir ama iç dünyası hareketli. Müziğe, sanata, kitaplara ve filmlere ilgi duyuyor, başkalarının gözden kaçırdığı küçük duygusal değişimleri fark ediyor.

Karşısındakinin yalnızca sözlerine değil, ruh hâline ve beden diline de dikkat ediyor. Bu yüzden bazı şeyleri daha söylenmeden anlayabiliyor. Bulaşık yıkarken ya da markete giderken aklına bir anda yeni bir fikir gelebiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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