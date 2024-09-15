Assassin’s Creed Shadows İçin Yayınlanan Yeni Fragman Bizlere Dünyayı Tanıtıyor!
Assassin’s Creed Shadows İçin Yayınlanan Yeni Fragman Bizlere Dünyayı Tanıtıyor!
Ubisoft'un merakla beklediğimiz yeni oyunu Assassin's Creed Shadows için dünyayı tanıtan ve detayları gösteren bir fragmanı yayınlandı.
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Assassin's Creed Shadows uzun zamandır bekleniyor.
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Yayınlanan videoyu aşağıdan seyredebilirsiniz;
Resmen yaşayan bir dünyaya aralanan kapılar;
12 Kasım tarihinde bizlerle olacak.
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