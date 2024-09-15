Assassin’s Creed Shadows İçin Yayınlanan Yeni Fragman Bizlere Dünyayı Tanıtıyor!

Seriyi Feodal Japonya dönemlerine götürecek olan Assassin's Creed Shadows için artık geri sayıma geçmeye başladık. Çıkışa yaklaştığımız her gün Ubisoft tarafından yeni bir içerikle karşılaşıyoruz ve bu sefer sırada oyunun dünyasını tanıtan bir fragman var!