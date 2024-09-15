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Assassin’s Creed Shadows İçin Yayınlanan Yeni Fragman Bizlere Dünyayı Tanıtıyor!

Assassin’s Creed Shadows İçin Yayınlanan Yeni Fragman Bizlere Dünyayı Tanıtıyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 17:01

Ubisoft'un merakla beklediğimiz yeni oyunu Assassin's Creed Shadows için dünyayı tanıtan ve detayları gösteren bir fragmanı yayınlandı.

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Assassin's Creed Shadows uzun zamandır bekleniyor.

Assassin's Creed Shadows uzun zamandır bekleniyor.

Seriyi Feodal Japonya dönemlerine götürecek olan Assassin's Creed Shadows için artık geri sayıma geçmeye başladık. Çıkışa yaklaştığımız her gün Ubisoft tarafından yeni bir içerikle karşılaşıyoruz ve bu sefer sırada oyunun dünyasını tanıtan bir fragman var!

Yayınlanan videoyu aşağıdan seyredebilirsiniz;

Resmen yaşayan bir dünyaya aralanan kapılar;

Resmen yaşayan bir dünyaya aralanan kapılar;

Assassin's Creed Shadows fragmanı bizlere oyunun dünyasında göreceğimiz bazı lokasyonlar hakkında ipucu veriyor aslında. Örneğin dağlar, tepeler ve şehirler gibi mekanları görme şansına erişiyoruz. Öte yandan seride ilk defa yer alacak 4 mevsim seçeneğine de kısa bir bakış atıyoruz.

12 Kasım tarihinde bizlerle olacak.

12 Kasım tarihinde bizlerle olacak.

Seriye yeni bir soluk getirmesini beklediğimiz oyun herhangi bir erteleme olmazsa 12 Kasım tarihinde oyuncular ile buluşacak. Yukarıda izlediğiniz fragman bizlere oyunun dünyasının iç yüzünü göstermiş oluyor aslında.

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