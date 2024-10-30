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Aslında Senin Title’ın Ne Olmalı?

etiket Aslında Senin Title’ın Ne Olmalı?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
30.10.2024 - 14:01

Sen bize işini ve aldığın sorumlulukları anlat, biz de senin title'ının ne olması gerektiğin söyleyelim. Hazırsan hadi başlıyoruz!

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1. Hangi süper güç senin iş hayatındaki en büyük silahın olurdu?

2. Sabah işe başlarken kahvaltı tercihin nedir?

3. Ekibine ilham vermek için hangi mottoyu kullanırsın?

4. Ekip içi bir toplantı sırasında sen ne yapıyor olursun?

5. İş yerinde senin için en önemli şey nedir?

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6. Bir iş projesinde ne seni en çok motive eder?

7. İş arkadaşların seni hangi özelliğinle tanımlıyor?

8. En sevdiğin toplantı tarzı nedir?

Direktör!

Senin işlere yetişmen değil işleri yönetmen gerekiyor. Hem de bir yöneticiden de öte bir direktör olarak. Uzman olduğun alanın direktörü olduğunda işlerin kolay bir şekilde yoluna gireceğine eminiz. Böylece sana da daha fazla zaman kalırken işler için daha verimli düşünceler ve fikirler geliştirebilirsin.

Yönetici!

Sen kesinlikle işleri organize etmede ve ekibi yönetmede oldukça iyisin. Çalıştığın departmanın yöneticisi olmalısın. Öyle ki bu title tam senlik! İster operasyon yöneticisi ister proje yöneticisi... Sen bu dünyaya yönetmek için gelmişsin. Senin yönettiğin işlerin sarma sarmasına imkan yok, gerçekten çok iyisin!

Senior Stratejist!

Sen bir şeyleri planlama, farklı açılardan görme konusunda oldukça iyisin. Senin şöyle senior seviyesinde bir stratejist olman gerekiyor. İster yaratıcı ve kreatif bir stratejist ol, istersen de daha sayısal işlere odaklanan bir stratejist. Senin çözüm odaklı yanın gerçekten çok farklı ve etkileyici!

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