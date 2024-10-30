Aslında Senin Title’ın Ne Olmalı?

Senin işlere yetişmen değil işleri yönetmen gerekiyor. Hem de bir yöneticiden de öte bir direktör olarak. Uzman olduğun alanın direktörü olduğunda işlerin kolay bir şekilde yoluna gireceğine eminiz. Böylece sana da daha fazla zaman kalırken işler için daha verimli düşünceler ve fikirler geliştirebilirsin.