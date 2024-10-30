Aslında Senin Title’ın Ne Olmalı?
Aslında Senin Title’ın Ne Olmalı?
Sen bize işini ve aldığın sorumlulukları anlat, biz de senin title'ının ne olması gerektiğin söyleyelim. Hazırsan hadi başlıyoruz!
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1. Hangi süper güç senin iş hayatındaki en büyük silahın olurdu?
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2. Sabah işe başlarken kahvaltı tercihin nedir?
3. Ekibine ilham vermek için hangi mottoyu kullanırsın?
4. Ekip içi bir toplantı sırasında sen ne yapıyor olursun?
5. İş yerinde senin için en önemli şey nedir?
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