Aslen Halı Yıkamacı Çıkan Sahte Psikoloğu Fena Halde Tiye Alan Goygoyseverler

Türkiye'nin son günlerdeki gündeminde sahte diploma soruşturması var. Nice mühendislerin, nice doçentlerin, nice profesörlerin diplomalarının aslında sahte olduğu ortaya çıktı. Hele de sosyal medyada tanınan, ünlü isimlere bile seans uygulayan meşhur psikoloğun da diplomasının sahte çıkması herkesi şaşırttı. Fakat asıl şaşırtıcı olan şey bu psikoloğun aslında halı yıkamacı olmasıydı.

Elbette X ahalisi buradan da bir cevher yakalayıp güldürmeyi başardı.