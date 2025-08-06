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Aslen Halı Yıkamacı Çıkan Sahte Psikoloğu Fena Halde Tiye Alan Goygoyseverler

Aslen Halı Yıkamacı Çıkan Sahte Psikoloğu Fena Halde Tiye Alan Goygoyseverler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.08.2025 - 23:29

Türkiye'nin son günlerdeki gündeminde sahte diploma soruşturması var. Nice mühendislerin, nice doçentlerin, nice profesörlerin diplomalarının aslında sahte olduğu ortaya çıktı. Hele de sosyal medyada tanınan, ünlü isimlere bile seans uygulayan meşhur psikoloğun da diplomasının sahte çıkması herkesi şaşırttı. Fakat asıl şaşırtıcı olan şey bu psikoloğun aslında halı yıkamacı olmasıydı.

Elbette X ahalisi buradan da bir cevher yakalayıp güldürmeyi başardı.

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Hazırsanız, son günlerde gündemimizden düşmeyen sahte psikoloğun halı yıkamacı çıkmasına dair yapılan komik yorumlara bi bakalım!

Hazırsanız, son günlerde gündemimizden düşmeyen sahte psikoloğun halı yıkamacı çıkmasına dair yapılan komik yorumlara bi bakalım!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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