Asla Dayanamadığın İndirim Tipi Hangisi?
Asla Dayanamadığın İndirim Tipi Hangisi?
İndirimler, alışveriş yaparken cazip fırsatlar sunar ancak herkesin indirimlere karşı dayanma gücü farklıdır.
Bu test, senin asla dayanamadığın indirim tipini belirlemene yardımcı olacak.
Hazırsan başlayalım!
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1. İlk olarak söyle bakalım; hangi tür indirimi gördüğünde hemen almak istersin?
2. Bir alışveriş sitesinde hangi tür indirim sana hemen tıklama isteği verir?
3. Bir mağazada "son şans" indirimini görünce ne hissedersin?
4. Peki diyelim ki çok sevdiğin bir markanın indirim haberini aldın, ne yaparsın? :)
5. Dev indirim olan bir markete girdiğinde ilk hangi reyona yönelirsin peki?
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6. Bir alana bir bedava kampanyaları seni nasıl etkiler?
7. Bir mağazada "son kalanlar" tabelasını görünce ne hissedersin?
8. Peki şu kadar harcamaya, şu kadar indirim kampanyalarıyla aran nasıl?
9. Son olarak şu saatlik indirim muhabbetiyle aran nasıl?
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