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Asla Dayanamadığın İndirim Tipi Hangisi?

etiket Asla Dayanamadığın İndirim Tipi Hangisi?

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 17:01

İndirimler, alışveriş yaparken cazip fırsatlar sunar ancak herkesin indirimlere karşı dayanma gücü farklıdır.

Bu test, senin asla dayanamadığın indirim tipini belirlemene yardımcı olacak.

Hazırsan başlayalım! 

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1. İlk olarak söyle bakalım; hangi tür indirimi gördüğünde hemen almak istersin?

2. Bir alışveriş sitesinde hangi tür indirim sana hemen tıklama isteği verir?

3. Bir mağazada "son şans" indirimini görünce ne hissedersin?

4. Peki diyelim ki çok sevdiğin bir markanın indirim haberini aldın, ne yaparsın? :)

5. Dev indirim olan bir markete girdiğinde ilk hangi reyona yönelirsin peki?

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6. Bir alana bir bedava kampanyaları seni nasıl etkiler?

7. Bir mağazada "son kalanlar" tabelasını görünce ne hissedersin?

8. Peki şu kadar harcamaya, şu kadar indirim kampanyalarıyla aran nasıl?

9. Son olarak şu saatlik indirim muhabbetiyle aran nasıl?

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Giyim ve moda indirimleri!

En çok giyim ve moda indirimlerine dayanamazsın.%70'e varan indirimlerde bile alışveriş yapmaktan çekinmezsin. İndirimli kıyafetleri görünce hemen almak istersin. Mağazada 'son şans' indirimlerini görünce heyecanlanırsın. Alışverişte giyim ve moda ürünlerine öncelik verirsin. Kısaca sen tam bir moda tutkunusun!

Elektronik ve teknoloji indirimleri!

Elektronik ve teknoloji indirimlerine dayanamazsın. İndirimli elektronik ürünleri görünce hemen almak istersin. Çift alana bir bedava gibi teknoloji kampanyalarına hemen tıklarsın. Belirli saatlerde geçerli olan teknoloji indirimlerinden faydalanmak için acele edersin. Teknoloji ve elektronik ürünlere olan ilgin alışveriş alışkanlıklarını etkiler. Sen tam bir teknoloji tutkunusun!

Seyahat indirimleri!

Seyahat ve tatil indirimlerine karşı dayanamazsın. Yüzde yirmi ve üzeri indirimlerde bile seyahat fırsatlarını kaçırmamak için alışveriş yaparsın. Sınırlı süreli seyahat indirimlerinde acele eder ve hemen rezervasyon yaparsın. Mağazada 'son şans' tatil fırsatlarını görünce heyecanlanırsın.  Seyahat ve tatil planlarını etkileyen indirimler seni kolaylıkla cezbeder. Sen tam bir seyahat tutkunusun!

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