Aşkının Kokusunu Belirle! Araştırmalara Göre Karşı Cinsi En Çok Etkileyen 10 Parfüm Notası
Aşkının Kokusunu Belirle! Araştırmalara Göre Karşı Cinsi En Çok Etkileyen 10 Parfüm Notası
Parfümler sadece güzel kokmak için değildir ve insanlar üzerinde değişik etkiler bırakır. Her kokunun kendine has özellikleri vardır ve kendi vücudunuzda nasıl duracağını merak ediyorsanız parfümlerin notalarını sizin için açıkladık.
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1. Vanilya
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2. Ylang-ylang
3. Paçuli
4. Misk
5. Amber
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