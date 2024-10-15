Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Aşkın İyileştirici Yanı: Toksik İlişkiden Sonra Doğru İnsanı Bulanların Hissedeceği 10 Durum

etiket Aşkın İyileştirici Yanı: Toksik İlişkiden Sonra Doğru İnsanı Bulanların Hissedeceği 10 Durum

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 22:01

Toksik bir ilişkiden sonra doğru insanı bulmak size çiçekli bahçelerde yürümek gibi hissettirir. Kendinize karşı olumlu hislerinizin tekrar oluşmasında da doğru partner oldukça yardımcı olur.

Güzel şeylerden bahsedelim 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Daha huzurlu hissedersiniz.

İçsel huzur ve dinginlik size hep eşlik edecek bir duygu olacak. Hissettiğiniz bütün karmaşa artık son buldu. Sağlıklı bir ilişki hayata karşı genel memnuniyetinizi de arttırır. Bu hissettiğiniz huzur hayatınızın her alanına da yansıyacak.

2. Artık hiç düşünmeden birine güvenebilirsiniz.

Toksik bir ilişkide kendinizi sürekli savunmak zorunda hissedersiniz ve sırtınıza binen bu yük sizi yaşamınızın her alanında tetikleyici bir hale sokar. Fakat doğru insanı bulduğunuzda yerine sadece sizi rahatlatan ve güven veren bir his gelir.

3. Özgüveniniz tavan yapar.

Toksik ilişkilerde sürekli aşağılanmak veya hakaret duymak kendinize olan özgüveninizi yitirmenizi sağlar. Doğru kişiyi ise sizi olduğunuz gibi kabuk eder ve sizinle hayatın her alanında gurur duyar. Kendinizi daha sevilir hissetmeye başlarsınız.

4. Duygusal eşlikçiniz olur.

Doğru kişi, sizin duygusal ihtiyaçlarınıza karşı duyarlıdır ve sizi hep anlamak ister. Toksik ilişkide genellikle hisler bastırılmış olur ama doğru partner size tüm duygularınızı rahat bir şekilde ifade etme şansı verir.

5. Kendinizi özgür hissedersiniz.

Toksik ilişkide genellikle partneriniz tarafından kıskanılıp bastırılırsınız ve kendinizi partnerinizin isteklerine göre hareket etmek zorunda hissedersiniz. Ancak doğru kişiyle kendinizi değiştirmeye kalkmadan veya kimsenin istediği gibi biri olmaya çalışmadan mutlu olabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. İletişim kurmak çok daha kolaydır.

Doğru partner iletişim konusunda sizi yormaz. İletişim daha açık ve sağlıklıdır. Partnerinizle hiç çekinmeden duygularınızı ve düşüncelerinizi rahatça paylaşabilirsiniz. İlişkideki sorunları açıkça konuşmaktan hiç çekinmezsiniz.

7. Karşınızda sizi hep destekleyen biri vardır.

Doğru partner hayallerinizi küçümsemez ve onlara ulaşmanız için sizi teşvik eder. Başarılarınızla gurur duyar ve siz bu hisle ekstra motive olabilirsiniz. Kendi potansiyelinizi de en iyi şekilde gerçekleştirmiş olursunuz.

8. Karşılıklı saygı çok önemlidir.

Sağlıklı ilişki demek karşılıklı saygıdan ibarettir. Partnerinizle aranızdaki sınırları ve kişisel alanları koruyarak birbirinize saygı gösterirsiniz. Bu saygı ilişkinizin temelini oluşturur.

9. Sevginiz hiç inişli çıkışlı olmaz...

Toksik ilişkilerde sürekli duygusal iniş ve çıkışlar yaşamanız normal çünkü toksik ilişki duygu karmaşasından beslenir. Ancak doğru insanla birlikte olduğunuzda duygusal olarak istikrarlı olursunuz. Duygusal çatışmalarla da uğraşmak zorunda kalmazsınız.

10. Geleceğe dair hep umudunuz olur...

Doğru partnerle birlikte, geleceğe dair içinizde hiç bitmeyen bir umut olur. Birlikte plan yapmak sizi çok mutlu eder ve o günleri iple çekersiniz. Geleceğe dair böyle umutlu hissetmek de ilişkinizi uzun vadeli yapar.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın