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Aşkın DIY Rehberi: Partnerinizle Birlikte Yapabileceğiniz El Emeği 10 Romantik Şey

etiket Aşkın DIY Rehberi: Partnerinizle Birlikte Yapabileceğiniz El Emeği 10 Romantik Şey

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 23:46

Partneriyle romantik anlar geçirip aşkını pekiştirmek isteyenler buraya! Birbirinize olan sevginizi el emeği ile yansıtabileceğiniz, içinizi ısıtacak birbirinden eşsiz hediye fikirlerini özenle derledik, hadi başlayalım!

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1. Anılarla dolu bir çerçeve

1. Anılarla dolu bir çerçeve

Tamamen sizin ilişkinize özel bir çerçeveden daha güzel bir şey olamaz! Fotoğraflar, çiçekler ve notlar ile kendi çerçevenizi yapabilirsiniz.

2. Lego tablosu

2. Lego tablosu

Tamamen size benzeyen ve sizi yansıtan legolar ile birlikte kendi tablonuzu da yapabilirsiniz. Hem size özel hem de çok şirin! Hatta ikiniz de birbirinize göstermeden legoları birleştirebilir ve sürpriz yapabilirsiniz.

3. Film şeridi

3. Film şeridi

Eğer sizin aşkınız bir film şeridi olsaydı nasıl olurdu? Artık bunu gözlerinizi kapatıp düşünmenize gerek yok direkt yapabilirsiniz! İhtiyacınız olan şey fotoğraf ve biraz karton!

4. İlkler tablosu

4. İlkler tablosu

Pek çok ilişkide ilkler çok önemlidir. Siz de ilk öpüştüğünüz, ilk buluştuğunuz, ilk sarıldığınız yerleri bulup haritalarıyla bir tablo yapabilirsiniz. Gerçekten çok tatlı değil mi?

5. Aşk mektubu tablosu

5. Aşk mektubu tablosu

Yapmanız gereken tek şey aşkınızı ifade etmek ve aşkınızı ifade edecek o favori fotoğrafınızı bulmak. Sonrasında ikisini yerleştirip ölümsüz ve çok romantik bir hediye yapabilirsiniz. Hem bu hediye ile birbirinize karşı olan duygularınızı da ne zaman isterseniz okuyabilirsiniz.

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6. Anahtarlık

6. Anahtarlık

Birbirinizi nasıl gördüğünüzü düşünün ve küçük bir not ve figürle hep yanınızda taşıyabileceğiniz o anahtarlığı yapın. Hatta figürü boyayarak siz de yapabilirsiniz illa ki 3 boyutlu olmasına gerek yok!

7. Aşkınızın ışığı

7. Aşkınızın ışığı

Bu hediyelik eşya en romantiklerinden biri! İhtiyacınız olan şeylerse çok basit, patlak bir ampul, tel ve alt zemin için bir tahta! İkinizin sevdiği renkler veya figürleri de kullanarak yapabileceğiniz bu eser gerçekten çok iyi!

8. Aşk jengası

8. Aşk jengası

Bu jenga bildiğiniz jengalardan çok farklı! Hem kalplerle hem de kalbinizden gelen sözlerle alakalı. Çektiğiniz jengada yazan cümleyi tamamlamanız gerekiyor. Bu oyun ile birbirinize daha çok yakınlaşacağınıza eminiz!

9. Aşk kartı

9. Aşk kartı

Birbirinizi neden sevdiğinizi hatırlatacak bu kartlar hem size hem de ilişkinize çok iyi gelecek. Hem de hepsini ellerinizle boyayıp yazdığınızı düşünürsek çok ama çok tatlı!

10. Hediye ajandası

10. Hediye ajandası

Tabii ki bu bildiğiniz hediyelerden değil. Kutusunu siz yapıyorsunuz hatta isterseniz içindekileri de siz yapabilirsiniz. Böylece 1 ay boyunca karşılıklı olarak birbirinize sürpriz hediyeler verebilirsiniz.

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