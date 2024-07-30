Aşkın DIY Rehberi: Partnerinizle Birlikte Yapabileceğiniz El Emeği 10 Romantik Şey
Aşkın DIY Rehberi: Partnerinizle Birlikte Yapabileceğiniz El Emeği 10 Romantik Şey
Partneriyle romantik anlar geçirip aşkını pekiştirmek isteyenler buraya! Birbirinize olan sevginizi el emeği ile yansıtabileceğiniz, içinizi ısıtacak birbirinden eşsiz hediye fikirlerini özenle derledik, hadi başlayalım!
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1. Anılarla dolu bir çerçeve
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2. Lego tablosu
3. Film şeridi
4. İlkler tablosu
5. Aşk mektubu tablosu
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