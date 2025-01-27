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Aşk Sahilde Yaşanır Güzelim: Partnerinizle Gidip Aşık Olacağınız 10 Gizli Sahil

etiket Aşk Sahilde Yaşanır Güzelim: Partnerinizle Gidip Aşık Olacağınız 10 Gizli Sahil

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.01.2025 - 23:46

Yaz geldi, ilişkiler daha da sıcak bir hal almaya başladı. Peki partnerinle birlikte gidebileceğin ve arandaki o çekimi ikiye hatta üçe, beşe, ona katlayacak o gizli sahilleri haritana kaydettin mi? Cevabın hayırsa hadi listemizi keşfedelim!

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1. Whitehaven Plajı

1. Whitehaven Plajı

Whitehaven Plajı, 7 kilometrelik bembeyaz kum, turkuaz sular ve yemyeşil ormanlarla çevrili Whitsunday Adaları'nda yer alan nefes kesici bir plajdır. Yüzmek, güneşlenmek, şnorkelli yüzmek veya sadece manzaranın tadını çıkarmak için mükemmel bir yer olan bu plaj Avustralya'da bulunuyor.

2. Anse Source d'Argent

2. Anse Source d'Argent

Anse Source d'Argent, granit kayalıkları, palmiye ağaçları ve yumuşak kumlarıyla bilinen egzotik bir plajdır. Seyşeller'de yer alan bu plaj size hep gördüğünüz turkuaz denizi sunuyor!

3. Sazak Koyu

3. Sazak Koyu

Olympos'a yakın bir konumda bulunan Sazak Koyu, çam ormanları ile çevrili bakir bir koydur. Koya ulaşım sadece deniz yoluyla mümkün olduğu için hem gerçekten diğer plajlara göre aşırı sakin hem de denizi daha temizdir.

4. Playa Paraiso

4. Playa Paraiso

Playa Paraiso, beyaz kumlu plajı, turkuaz suları ve antik Maya kalıntıları ile tanınan güzel bir plajdır. Meksika Tulum'da yer alan bu plaj sizi bambaşka bir dünyaya davet ediyor. Hem turkuaz hem de beyaz kumların arasında bir cennete gitmeyi düşünürseniz değerlendirebilirsiniz.

5. Nungwi Plajı

5. Nungwi Plajı

Nungwi Plajı, beyaz kumlu plajı, turkuaz suları ve geleneksel Swahili köyleri ile tanınan uzun bir plajdır. Tanzanya'nın Zanzibar adasında bulunan plaj hem bambaşka bir kültür ve eşsiz bir deniz, kum ve güneş deneyimi sunuyor.

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6. Göbün Koyu

6. Göbün Koyu

Göcek'te yer alan Göbün Koyu'da genellikle tekneyle gidilen, turkuaz suyuyla sizi aşık eden bir koy. Koydaki mekanların yanı sıra yüzmesi ve etrafta yürüyüş yapması da oldukça keyifli.

7. El Nido

7. El Nido

El Nido, kireçtaşı kayalıkları, turkuaz koyları ve gizli plajlarıyla çevrili bir dizi güzel plajdır. Filipinler'de bulunan El Nido koy şeklinde olduğu için de daha sakin ve keyifli bir deneyim sunuyor.

8. Gideros Koyu

8. Gideros Koyu

Karadeniz'in en güzel koylarından biri olan Gideros Koyu, bakir doğası ve tertemiz denizi ile kampçılar ve doğa severler için ideal bir yer olarak karşımıza çıkıyor.

9. Navagio Plajı

9. Navagio Plajı

Navagio Plajı, gemi enkazı, beyaz kumlu plajı ve turkuaz suları ile tanınan nefes kesici bir plajdır. Yunanistan'da yer alan plaj küçük olsa da oldukça sakin ve etkileyici bir yer!

10. Boyabağı Koyu

10. Boyabağı Koyu

İzmir'in Karaburun ilçesinde bulunan Boyabağı Koyu, rengarenk kayalıkları ve masmavi denizi ile Ege'nin en ilgi çekici koylarından biri olarak yer alıyor. Hem ulaşımı kolay hem de diğer plajlara göre oldukça sakin!

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Begüm
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