Aşk Hayatınız Hangi Mevsim?

Her mevsimin kendine özgü bir güzelliği var ve aşk da tıpkı mevsimler gibidir. Kimi zaman bahar gibi umut dolu olur, kimi zaman yaz gibi ateşli, bazen sonbahar gibi hüzünlü ama derin, bazen de kış gibi huzurlu ve sıcak. Peki senin aşk hayatın hangi mevsim? Testi çöz ve sonucu öğren!