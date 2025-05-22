Aşk Hayatınız Hangi Mevsim?
Her mevsimin kendine özgü bir güzelliği var ve aşk da tıpkı mevsimler gibidir. Kimi zaman bahar gibi umut dolu olur, kimi zaman yaz gibi ateşli, bazen sonbahar gibi hüzünlü ama derin, bazen de kış gibi huzurlu ve sıcak. Peki senin aşk hayatın hangi mevsim? Testi çöz ve sonucu öğren!
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1. Cinsiyetini söyle bakalım!
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2. Sence bir ilişkinin olmazsa olmazı aşağıdakilerden hangisidir?
3. Beyin fırtınası zamanı! Sence bir ilişkinin en zor kısmı nedir?
4. Aşk filmleri hakkında ne düşünüyorsun?
5. Hepsi leziz duruyor ama senin aşk hayatın hangisi olurdu?
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6. Partnerin sana mesaj attığında hemen cevap verir misin?
7. Bir randevuda seni en çok ne etkiler?
8. Partnerinle ortak bir bir müzik listesi yapsanız hangi şarkılar ağırlıklı olurdu?
9. Son olarak, sosyal medyada hangi tür içerikler seni çeker?
İlkbahar 🌺
Yaz 🌊
Sonbahar 🍂
Kış ⛄
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