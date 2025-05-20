Aşk Hayatını Tanımlayacak Bir Yemek Olsaydı Hangisi Olurdu? Testi Çöz, Öğren!
Sence aşk hayatın bir yemek olsaydı bu nasıl bir yemek olurdu? Tatlı mı, tuzlu mu, yoksa acı tatlı ve ortaya karışık bir şeyler mi? Haydi soruları çöz ve aşk menün neye benziyormuş öğren! 💘
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. İlk buluşmada nerede yemek yemek isterdin?
3. Bir ilişkideyken en çok önem verdiğin şey bunlardan hangisi?
4. Senin için ideal sevgili nasıl biri?
5. Partnerinle tartıştığında nasıl tepki verirsin?
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6. Aşkı bir kelimeyle tanımlayacak olsan bunlardan hangisini seçerdin?
7. Film izlerken nasıl bir hikaye seni en çok etkiler?
8. Sevgilin sana sık sık sürpriz yapsın ister miydin?
9. Peki aşk hayatın şu an nasıl?
10. Bunlardan hangisi sana daha yakın geliyor?
Aşk hayatın tam bir kızarmış piliç!
Aş hayatın acı soslu bir taco gibi!
Aşk hayatın bol malzemeli bir pizza!
Aşk hayatın hafif bir avokado salatası!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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