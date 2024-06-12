Aşiret Düğününde Takılan Kilo Kilo Altın 'Biz Nerde Yanlış Yapıyoruz' Dedirtti
Aşiret Düğününde Takılan Kilo Kilo Altın 'Biz Nerde Yanlış Yapıyoruz' Dedirtti
Düğün yapmak artık hayal olma noktasına geldi. Beyaz eşya, koltuk takımı, yatak odası derken bir ev dizmenin maaliyeti 500 bin TL'yi geçti. Hal böyleyken bazı düğünlerde takılan altının miktarı da tabiki konuşuluyor. Şırnak'taki düğünde gelin ve damada takılan paralar ve altınlar görenlerin ağzını açık bıraktı.
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Jirki Aşireti'nin düğününde geline 2 kilo altın takıldı.
Toplam 5 bin davetlinin katıldığı düğünde 350 kilo etli yemek hazırlandı.
Miktarı duyan sosyal medya kullanıcılarından da elbette yorumlar gecikmedi.
İşte o yorumlar:
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