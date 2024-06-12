Aşiret Düğününde Takılan Kilo Kilo Altın 'Biz Nerde Yanlış Yapıyoruz' Dedirtti

Düğün yapmak artık hayal olma noktasına geldi. Beyaz eşya, koltuk takımı, yatak odası derken bir ev dizmenin maaliyeti 500 bin TL'yi geçti. Hal böyleyken bazı düğünlerde takılan altının miktarı da tabiki konuşuluyor. Şırnak'taki düğünde gelin ve damada takılan paralar ve altınlar görenlerin ağzını açık bıraktı.