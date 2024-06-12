Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Aşiret Düğününde Takılan Kilo Kilo Altın 'Biz Nerde Yanlış Yapıyoruz' Dedirtti

Aşiret Düğününde Takılan Kilo Kilo Altın 'Biz Nerde Yanlış Yapıyoruz' Dedirtti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 16:09

Düğün yapmak artık hayal olma noktasına geldi. Beyaz eşya, koltuk takımı, yatak odası derken bir ev dizmenin maaliyeti 500 bin TL'yi geçti. Hal böyleyken bazı düğünlerde takılan altının miktarı da tabiki konuşuluyor. Şırnak'taki düğünde gelin ve damada takılan paralar ve altınlar görenlerin ağzını açık bıraktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Jirki Aşireti'nin düğününde geline 2 kilo altın takıldı.

Jirki Aşireti'nin düğününde geline 2 kilo altın takıldı.

Beytüşşebap ilçesinde gerçekleştirilen düğün 2 gün 2 gece sürdü.

Toplam 5 bin davetlinin katıldığı düğünde 350 kilo etli yemek hazırlandı.

Toplam 5 bin davetlinin katıldığı düğünde 350 kilo etli yemek hazırlandı.

Damada 2.7 milyon TL'lin takıldığı düğünde paraların bavullarla taşınması en dikkat çeken kısımlardan oldu.

Miktarı duyan sosyal medya kullanıcılarından da elbette yorumlar gecikmedi.

Miktarı duyan sosyal medya kullanıcılarından da elbette yorumlar gecikmedi.

Kullanıcıların yaptığı bazı yorumlar içimizi dağlarken, bazılarının yaptığı yorumlar da bir hayli düşündürdü.

İşte o yorumlar:

İşte o yorumlar:
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın