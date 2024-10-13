Aşık Olmaktan Korkanların Çok İyi Anlayacağı 10 Şey

Eğer hiç reddedildiyseniz bunun ne kadar kırıcı bir deneyim olduğunu biliyorsunuzdur. Ancak bunu kişisel algılamamak gerekir. Bir kişinin duygularınıza karşılık vermemesi sizi daha az güzel/yakışıklı veya daha az iyi yapmaz. Bazen ne kadar iyi olursanız olun karşınızdaki kişi aynı hisleri paylaşmaz. Bu tamamen duygular ve enerjiyle alakalı.