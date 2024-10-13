Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Aşık Olmaktan Korkanların Çok İyi Anlayacağı 10 Şey

etiket Aşık Olmaktan Korkanların Çok İyi Anlayacağı 10 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 23:46

Aşık olmak kimilerinin gözünde dehşet verici bir şeydir. Bunun böyle olmasının tabii ki belli sebepleri vardır. Ne mi bu sebepler? Aşağı kaydırın bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Kendini yeni birine açmak o kadar zordur ki…

Eğer biten ilişkiye büyük bir umutla bağlanılmış ve buna rağmen sonu hayal kırıklığıyla sonuçlanmışsa artık yeni kişiye karşı da bu güvensizliği yaşarlar. Bu yüzden de biriyle sıfırdan tanışmak onlara çok zor gelir. Ki bu konuda da haklılardır!

2. Tekrar incinmek istemezler…

Tam da yukarıda bahsettiğimiz maddede olduğu gibi bir önceki ilişkileri onların umutlarını ve kalbini o kadar kırmıştır ki, artık hayattaki en büyük korkularından biri tekrar kırılmak olmuştur. Kalplerinin kırılmaması için de aşktan olabildiğince uzak dururlar.

3. Bağlanmaktan korkarlar…

İlişkilerin bir bir bittiğini gördükleri için bir kişiye bağlanmak onlar için korkunç gelir. Bunun sebebi illa çok eşli olmaları değildir tabii ki. Her bitiş aslında büyük bir enerji gerektirir. Karşınızdaki kişiye aşık olmasanız bile ilişkinin bitmesinin getirdiği büyük değişiklikler hayatınızı ele geçirir.

4. Öz güvensizlik yaşayabilirler…

Bir ilişkiyi yürütmek için çeşitli sorumluluklar almak ve fedakarlıklar yapmak gerekir. Bazen bunu yapabilecek gücü kendimizde bulamaz veya kendimize bu konuda güvenmeyiz. İlişkiye başlamak büyük bir öz güven ve cesaret gerektirir. Ancak kendinizde bu öz güveni bulamamak sizi korkak yapmaz.

5. Hoşlandıkları kişi tarafından reddedilmekten korkarlar…

Eğer hiç reddedildiyseniz bunun ne kadar kırıcı bir deneyim olduğunu biliyorsunuzdur. Ancak bunu kişisel algılamamak gerekir. Bir kişinin duygularınıza karşılık vermemesi sizi daha az güzel/yakışıklı veya daha az iyi yapmaz. Bazen ne kadar iyi olursanız olun karşınızdaki kişi aynı hisleri paylaşmaz. Bu tamamen duygular ve enerjiyle alakalı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Bağımsızlıklarını kaybetmek istemezler…

Bir ilişkinin beraberinde sorumluluğu da getirdiğinden bahsetmiştik. Bu sorumluluklardan biri de bekar hayatında yaşananlara biraz ara vermekle bağlantılıdır. Artık düşünmeniz gereken bir kişi daha vardır. Tabii her ilişkide bu sorun yaşanmaz. Bunun için partnerinizle sağlıklı iletişim kurmalısınız.

7. İlişkinin toksikleşmesinden korkarlar…

Eğer ki öncesinde toksik bir ilişki deneyimi varsa yeni başlayacakları ilişkinin de zamanla toksikleşerek içinde bulunmaktan korkacakları bir şeye dönüşebileceği endişesi onların dört bir yanını sarar. Bu korkuyla başa çıkmanın yolu partnerinizle açık ve saygılı bir iletişim kanalı oluşturmaktır.

8. Aşkın acıttığını düşünürler…

Aşık olmaktan kaçan insanların birçoğundan bunu duymanız muhtemeldir. Onlar aşkın acıttığını, insanı paranoyaklaştırdığını düşünürler. Bunu yaşamak da yorucu olacağı için aşık olmaktan olabildiğince kaçarlar. Aşık olunca gelecek potansiyel acı ve hayal kırıklığına yenik düşerler.

9. Karşılarındakini üzmek istemezler…

Aşık olmanın iki yanı vardır. Biri kendimiz diğeri ise partnerimizdir. Bazıları kendilerini de geçerek karşılarındaki kişiyi üzmekten korktukları için aşık olmaktan koşar adım uzaklaşırlar. “Bu kadar hassas kalpli birileri kaldı mı dünya üzerinde?” diye düşünmeyin. Çünkü kaldı!

10. Gelecek konusunda anksiyete yaşarlar…

Kimse ayrılmak için bir ilişkiye başlamıyor. Bu yüzden de bir ilişkiye başlamak aslında gelecek planları ve hayallerini de beraberinde getiriyor. Bu durum kimileri için heyecan verici olabilirken kimileri için ise endişe verici olabiliyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın