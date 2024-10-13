Aşık Olmaktan Korkanların Çok İyi Anlayacağı 10 Şey
Aşık Olmaktan Korkanların Çok İyi Anlayacağı 10 Şey
Aşık olmak kimilerinin gözünde dehşet verici bir şeydir. Bunun böyle olmasının tabii ki belli sebepleri vardır. Ne mi bu sebepler? Aşağı kaydırın bakalım...
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1. Kendini yeni birine açmak o kadar zordur ki…
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2. Tekrar incinmek istemezler…
3. Bağlanmaktan korkarlar…
4. Öz güvensizlik yaşayabilirler…
5. Hoşlandıkları kişi tarafından reddedilmekten korkarlar…
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