Aşık Erkek Molotofu! Kız Arkadaşının Patronuna Kızıp İş Yerine Molotofkokteyli Attı

Konya'da, “Bana burada kötü davranıyorlar” diye mesaj atan kız arkadaşının patronuna kızan bir kişi, arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra içki şişesi ile molotofkokteyli hazırlayarak iş yerine attı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından yakalanan şüphelinin, “Sevdiğim için yaptım, bir daha olsa bir daha yaparım” demesi pes dedirtti.