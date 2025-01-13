Aşık Erkek Molotofu! Kız Arkadaşının Patronuna Kızıp İş Yerine Molotofkokteyli Attı
Aşık Erkek Molotofu! Kız Arkadaşının Patronuna Kızıp İş Yerine Molotofkokteyli Attı
Konya'da, “Bana burada kötü davranıyorlar” diye mesaj atan kız arkadaşının patronuna kızan bir kişi, arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra içki şişesi ile molotofkokteyli hazırlayarak iş yerine attı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından yakalanan şüphelinin, “Sevdiğim için yaptım, bir daha olsa bir daha yaparım” demesi pes dedirtti.
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Olay, geçtiğimiz pazar gecesi saat 01.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir iş yerine molotofkokteyli atıldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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İş yerinde ekiplerin incelemesi sonrası molotofkokteyli yanıcı madde atıldığı tespit edildi. İş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yüzleri kapalı 2 şahsın iş yeri önünde bir süre dolaşdıktan sonra hazırladıkları molotofkokteylini attıklarını belirledi.
Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu şahısların 19 yaşındaki Cem T. ile arkadaşı 23 yaşındaki Muammer K. olduğu belirlendi. Şahısların Karatay ilçesinde bulunduğu adrese baskın yapan ekipler, molotofkokteyli atan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.
Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesine getirilen şüphelilerden Cem T.'nin, kendisini görüntüleyen gazetecilerin ‘neden yaptın' sorusuna “Sevdiğim için yaptım. Pişman değilim, tekrar olursa tekrar yaparım” diye cevap vermesi ise pes dedirtti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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