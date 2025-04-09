Asi Koç, Avrupa Fatihi: Ergin Ataman’ın Mücadelesiyle Yazdığı Şampiyonluk Hikayesi
7 Ocak 1966’da İstanbul’da dünyaya gelen Ergin Ataman, hayata 1-0 önde başlamadı ama her zaman kafasında bir planı vardı: Lider olmak. Özel İtalyan Lisesi’nde eğitim aldı, ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Basketbolu çok seviyordu ama yıldız bir oyuncu olmadı. Çünkü onun yeri hep çizgilerin dışıydı. Sahada değil, kenarda oyun kuracaktı. Yardımcı antrenörlükle başladığı kariyerinde, 2001’de Montepaschi Siena ile İtalya’ya adım attı. 2002’de, FIBA Saporta Kupası’nı kazanarak Avrupa’da kupa kaldıran ilk Türk teknik adam oldu.
O dönem İtalyan gazetelerinde şöyle yazıyordu:
“Il Professore Turco, Avrupa’ya ders verdi.”
Bir Antrenörlük Duruşu:
“İtalyan gibi düşünüp, Türk gibi savaştım.”
Galatasaray ve Beşiktaş’a Avrupa Kupası Getiren Tek İsim
Milli Takım ve Bir Büyük Hayal
Hayattan En Çok Zevk Aldığı Şeyler
Z Kuşağı İçin Ergin Ataman
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