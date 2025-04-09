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Asi Koç, Avrupa Fatihi: Ergin Ataman’ın Mücadelesiyle Yazdığı Şampiyonluk Hikayesi

etiket Asi Koç, Avrupa Fatihi: Ergin Ataman’ın Mücadelesiyle Yazdığı Şampiyonluk Hikayesi

Cem Kınay
Cem Kınay - yazio
09.04.2025 - 12:28

7 Ocak 1966’da İstanbul’da dünyaya gelen Ergin Ataman, hayata 1-0 önde başlamadı ama her zaman kafasında bir planı vardı: Lider olmak. Özel İtalyan Lisesi’nde eğitim aldı, ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Basketbolu çok seviyordu ama yıldız bir oyuncu olmadı. Çünkü onun yeri hep çizgilerin dışıydı. Sahada değil, kenarda oyun kuracaktı. Yardımcı antrenörlükle başladığı kariyerinde, 2001’de Montepaschi Siena ile İtalya’ya adım attı. 2002’de, FIBA Saporta Kupası’nı kazanarak Avrupa’da kupa kaldıran ilk Türk teknik adam oldu.

O dönem İtalyan gazetelerinde şöyle yazıyordu:

“Il Professore Turco, Avrupa’ya ders verdi.”

Bir Antrenörlük Duruşu:

“İtalyan gibi düşünüp, Türk gibi savaştım.”

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Galatasaray ve Beşiktaş’a Avrupa Kupası Getiren Tek İsim

Galatasaray ve Beşiktaş’a Avrupa Kupası Getiren Tek İsim

Ergin Ataman, sadece bir antrenör değil, küllerinden yeniden doğan kulüplerin mimarıydı.

Beşiktaş (2012):

• Türkiye Ligi Şampiyonluğu

• Türkiye Kupası

• FIBA EuroChallenge Şampiyonluğu

• Üstelik hepsi tek sezonda!

Galatasaray (2016):

• EuroCup Şampiyonluğu

• Cimbom’a Avrupa’daki ilk büyük kupasını kazandırdı.

• Aynı zamanda kulüp üyesi olduğu Galatasaray’a olan aidiyetini bu kupayla taçlandırdı.

Finalden önce soyunma odasında:

“Bu kupa bizim kaderimizi değil, tarihimizi yazacak.”

Anadolu Efes: Avrupa’nın Zirvesinde Bir Türk Takımı

2018’de Anadolu Efes’e döndüğünde takım ligin son sıralarındaydı.

Ama o yılmadı, kadroyu yeniden kurdu ve kısa sürede Avrupa’nın en korkulan takımını inşa etti.

• 2021 – EuroLeague Şampiyonu

• 2022 – EuroLeague Şampiyonu 

Maç sonu basın toplantısında gözleri dolarak:

“Bu takım sadece şampiyon olmadı, bir ülkenin hayalini gerçekleştirdi.”

Tarihi Şampiyonluk Sonrası Uçak Anısı:

“40 yıl sonra bu ülkeye EuroLeague kupası getirdik. Bunu düşünmek, uykudan daha güzel.”

Panathinaikos: Atina’da Yeni Bir Savaş Başladı

2023 yazında Yunanistan’ın köklü kulübü Panathinaikos ile anlaştı.

Yunanistan-Türkiye rekabetine rağmen Ataman’a Atina’da sevgiyle kucak açıldı.

İlk basın toplantısında söyledikleri olay oldu:

“Buraya dost olmaya değil, kazanmaya geldim.”

Milli Takım ve Bir Büyük Hayal

Milli Takım ve Bir Büyük Hayal

Ergin Ataman şu an aynı zamanda Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nın baş antrenörü.

Bir başka büyük hayali ise bu ülkeyi bir gün Avrupa Şampiyonu yapmak.

“Kulüp takımlarında her şeyi başardım. Ama o bayrağın altında kazanmak… İşte onun adı başka.”

Ergin Ataman’ın Karakteri: Susmayan, Savaşan, Sarsılmaz

Ergin Ataman sahada olduğu kadar mikrofon başında da bir savaşçı.

Tartışmalı kararlar, basın polemikleri, hakem itirazları…

Ama o her zaman takımının arkasında durdu.

Asi, ama adil.

Sert, ama inançlı.

Hırçın, ama duygusal.

“Benim sustuğum gün, bu işi bırakırım.”

“Ben kaybetmekten korkmam. Ben inanmamaktan korkarım.”

Sahadaki Sert İmajın Ardındaki İnsan

Sahada agresif ve tutkulu bir karakter olarak tanınan Ataman, özel hayatında tam tersine oldukça sakin, sevecen ve empatik bir insan.

Yardım etmeyi, insanları mutlu etmeyi ve çevresine pozitif enerji yaymayı sever.

Dostları arasında “İnsan Ataman” diye anılır.

“Basketbol benim işim, ama hayattaki başarım insanların kalbine dokunabilmek.”

Oğlu Sarp Ataman: Evdeki Sessiz Kahraman

Ergin Ataman’ın en büyük ilham kaynaklarından biri oğlu Sarp Ataman.

Babası ne kadar sahada patlayıcıysa, Sarp o kadar içe dönük ve derin bir karakter.

• Spor, müzik ve edebiyatla ilgileniyor.

• Tüm maçlara geliyor, takımın bir parçası, adeta bir yardımcı koç.

• Babasıyla ilişkileri sessiz ama derin.

“Benim başarım, Sarp’ın bana hayran olması. O onay veriyorsa, doğru yoldayım demektir.”

“Sarp basketbolu sevmeseydi, belki de bu işi bırakırdım.”

Hayattan En Çok Zevk Aldığı Şeyler

Hayattan En Çok Zevk Aldığı Şeyler

Tam bir aile babası olan ve zarif eşi Berna Ataman’ın tüm hayatı organize etmesiyle en büyük desteği gördüğü Ergin Ataman’ın hayatta en sevdiği şeyler:

• İyi yemek

• Seyahat

• Ve deniz…

“Deniz benim için terapi. Suyun altında bağırmam gerekmiyor.”

Bu yönleriyle gençlere sadece kazanmayı değil, yaşamayı da öğretiyor.

Unutulmaz Sözler, Büyük Anlar:

• “Buraya turistik geziye gelmedik.”

• “Sahada da hayatta da kaybetmek yok!”

• “Ben spor adamı değilim. Ben savaş adamıyım.”

• “Rakibin güçlü olması motivasyon değil, meydan okumadır.”

• Kupayı taraftara verip:

“Bu sizin zaferiniz, ben sadece yol gösterdim.”

Z Kuşağı İçin Ergin Ataman

Z Kuşağı İçin Ergin Ataman

Z kuşağının aradığı şey çok net: samimiyet, inanç ve özgünlük.

Ve Ataman bu üçüne de sahip.

• Öz güvenle konuşan ama içten bir lider.

• Başarısızlıktan korkmayan, yeniden denemekten vazgeçmeyen biri.

• Yoluna taş koyulsa bile “çekilin önümden” diyerek yürüyen bir karakter.

Son Söz

Ergin Ataman bir basketbol efsanesi…

Ama ondan da öte, bu ülkenin her çocuğuna şunu fısıldayan bir kahraman:

“Kazanmak için önce kendine inanacaksın. Gerisi zaten gelir.”

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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