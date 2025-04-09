Asi Koç, Avrupa Fatihi: Ergin Ataman’ın Mücadelesiyle Yazdığı Şampiyonluk Hikayesi

Ergin Ataman şu an aynı zamanda Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nın baş antrenörü.

Bir başka büyük hayali ise bu ülkeyi bir gün Avrupa Şampiyonu yapmak.

“Kulüp takımlarında her şeyi başardım. Ama o bayrağın altında kazanmak… İşte onun adı başka.”

Ergin Ataman’ın Karakteri: Susmayan, Savaşan, Sarsılmaz

Ergin Ataman sahada olduğu kadar mikrofon başında da bir savaşçı.

Tartışmalı kararlar, basın polemikleri, hakem itirazları…

Ama o her zaman takımının arkasında durdu.

Asi, ama adil.

Sert, ama inançlı.

Hırçın, ama duygusal.

“Benim sustuğum gün, bu işi bırakırım.” “Ben kaybetmekten korkmam. Ben inanmamaktan korkarım.”

Sahadaki Sert İmajın Ardındaki İnsan

Sahada agresif ve tutkulu bir karakter olarak tanınan Ataman, özel hayatında tam tersine oldukça sakin, sevecen ve empatik bir insan.

Yardım etmeyi, insanları mutlu etmeyi ve çevresine pozitif enerji yaymayı sever.

Dostları arasında “İnsan Ataman” diye anılır.

“Basketbol benim işim, ama hayattaki başarım insanların kalbine dokunabilmek.”

Oğlu Sarp Ataman: Evdeki Sessiz Kahraman

Ergin Ataman’ın en büyük ilham kaynaklarından biri oğlu Sarp Ataman.

Babası ne kadar sahada patlayıcıysa, Sarp o kadar içe dönük ve derin bir karakter.

• Spor, müzik ve edebiyatla ilgileniyor.

• Tüm maçlara geliyor, takımın bir parçası, adeta bir yardımcı koç.

• Babasıyla ilişkileri sessiz ama derin.