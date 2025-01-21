Aşamalı Öğrenme ve Yaratıcı Özgüvenle Başarıya Giden Yol
Aşamalı Öğrenme ve Yaratıcı Özgüvenle Başarıya Giden Yol
Yaşam döngüsü içinde her birimiz, her gün onlarca sınavdan geçiyoruz. Bu sınavlara ve mücadelelere o kadar alıştık ki çoğu zaman gün içinde neyi nasıl başardığımızın farkına bile varmıyoruz. İnsan yaşamı, özellikle dijitalleşme ve hız kültürünün hayatımıza pompalanmasıyla, zorlaşmanın ötesinde karmaşık bir hale geldi.
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Bu zorlukların içinde neyi başardığımızın ve ne başarmak istediğimizin bilincinde olmak ne kadar mümkün?
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Albert Bandura’nın yılan fobisini yenme yöntemi:
Aşamalı öğrenmenin gücü
Özgüven ve başarı arasındaki bağlantı
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