Aşamalı Öğrenme ve Yaratıcı Özgüvenle Başarıya Giden Yol

Aslında temel mesele başarmak değil. Başarı, tıpkı hız gibi, sürekli zihinlerimize dayatılan bir başka olgu. Ancak yaşam yalnızca başarılarla tanımlanamaz. Tam aksine, sadece başarmaya odaklanan bir insan, gerçek anlamda mutluluğu ve gelişimi yakalayamaz.

Gerçek öğrenme, yani eğitimcilerin 'tam öğrenme' olarak adlandırdığı süreç, aşamalı ve kişinin tüm iyi-kötü deneyimleriyle şekillenir.

Öğrenmek, gelişmek ve daha yaratıcı fikirler üretebilmek için bazen içimizdeki bazı korkuları kırmamız gerekir. Öğrenememek ve başaramamak da güçlü bir korkudur ve bu yüzden birçok insan harekete geçmek yerine beklemeyi, yani bir tür 'stand by modunda' kalmayı tercih eder. Konfor alanında kalmak güvenli görünebilir, ancak kesinlikle kazançlı değildir.

Peki, tamamen kendi kendimize yarattığımız bu sanal korkuları, gerçek bir fobiyi yener gibi aşabilir miyiz? Cevap, psikolojinin rehberliğinde saklıdır.

Aşamalı öğrenme, psikolojideki 'aşamalı fobi yenme' yöntemine benzer bir etki yaratır. Bu yöntemle, bize çok zor gelen öğrenme süreçleri, tıpkı bir yılan korkusunu aşar gibi adım adım yenilebilir. Bu yaklaşımla, hem öğrenme hem de yaratıcı özgüven geliştirme sürecinde daha sağlam adımlar atmak mümkündür.