Arkadaş Ortamında En Çok Harcayan mı, Tasarruf Eden misin?

Sen tam bir “hayatı yaşa, keyfini çıkar” modundasın. Güzel yemekler, şık mekanlar, sürpriz planlar, etkinlikler... Hepsi senin hayatında olması gereken şeyler ve sen de bunun için para harcamaktan çekinmiyorsun. Sana göre para bir araç, amaç değil. “Bir daha mı geleceğiz dünyaya?” diyerek gönlünce harcama yapabiliyorsun. Arkadaş gruplarında genelde planlar senden çıkar, yer önerileri, etkinlik fikirleri, 'hadi bir şeyler yapalım' sesleri senden gelir. En şık kafeyi sen bulursun, en orijinal doğum günü fikrini sen ortaya atarsın. Elbette bu seni sosyal çevrende oldukça sevilen biri yapıyor, ama bazen de ay sonunda cüzdanına biraz fazla yük binebiliyor. Harcamak senin doğanda var ama biraz denge de fena olmaz hani :)