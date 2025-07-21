Arkadaş Ortamında En Çok Harcayan mı, Tasarruf Eden misin?
Harcamalar, küçük detaylar ve planlı adımlar… Hepsi karakterimizin bir yansıması. Bu testte, senin para ile ilişkine göz atıyoruz ama merak etme, banka eksteni istemiyoruz.😜 Hadi gel, arkadaş ortamında nasıl biri olduğunu samimi bir testle birlikte öğrenelim!
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
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2. Yaşını da öğrenelim!
3. Arkadaş grubun ağırlıklı olarak kimlerden oluşuyor?
4. Bir arkadaşın doğum günü... Hem hediye hem de organizasyon gerek!
5. Bu arkadaş ortamı en çok nerede eğleniyor?
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6. Grup buluşması zamanı geldi .Planı kim yapıyor?
7. Tatlı arkadaş grubunuzun en belirgin özelliği ne diye sorsak!
8. Dışarıda bir şeyler yenecek, menüye baktın. Sen hangisini yemek istediğini söylerdin?
9. Son olarak, diyelim ki bir arkadaşın maddi olarak zorlanıyor ve yapacağın plana gelemiyor. Ne yaparsın?
Harcayanısın!
Dengedesin!
Tassarruf ustasısın!
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