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Arkadaş Ortamında En Çok Harcayan mı, Tasarruf Eden misin?

etiket Arkadaş Ortamında En Çok Harcayan mı, Tasarruf Eden misin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
21.07.2025 - 17:02

Harcamalar, küçük detaylar ve planlı adımlar… Hepsi karakterimizin bir yansıması. Bu testte, senin para ile ilişkine göz atıyoruz ama merak etme, banka eksteni istemiyoruz.😜 Hadi gel, arkadaş ortamında nasıl biri olduğunu samimi bir testle birlikte öğrenelim!

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. Yaşını da öğrenelim!

3. Arkadaş grubun ağırlıklı olarak kimlerden oluşuyor?

4. Bir arkadaşın doğum günü... Hem hediye hem de organizasyon gerek!

5. Bu arkadaş ortamı en çok nerede eğleniyor?

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6. Grup buluşması zamanı geldi .Planı kim yapıyor?

7. Tatlı arkadaş grubunuzun en belirgin özelliği ne diye sorsak!

8. Dışarıda bir şeyler yenecek, menüye baktın. Sen hangisini yemek istediğini söylerdin?

9. Son olarak, diyelim ki bir arkadaşın maddi olarak zorlanıyor ve yapacağın plana gelemiyor. Ne yaparsın?

Harcayanısın!

Sen tam bir “hayatı yaşa, keyfini çıkar” modundasın. Güzel yemekler, şık mekanlar, sürpriz planlar, etkinlikler... Hepsi senin hayatında olması gereken şeyler ve sen de bunun için para harcamaktan çekinmiyorsun. Sana göre para bir araç, amaç değil. “Bir daha mı geleceğiz dünyaya?” diyerek gönlünce harcama yapabiliyorsun. Arkadaş gruplarında genelde planlar senden çıkar, yer önerileri, etkinlik fikirleri, 'hadi bir şeyler yapalım' sesleri senden gelir. En şık kafeyi sen bulursun, en orijinal doğum günü fikrini sen ortaya atarsın. Elbette bu seni sosyal çevrende oldukça sevilen biri yapıyor, ama bazen de ay sonunda cüzdanına biraz fazla yük binebiliyor. Harcamak senin doğanda var ama biraz denge de fena olmaz hani :)

Dengedesin!

Sen bu işin tam ortasındasın! Yani ne fazla tutumlusun ne de fazla savruk. Para harcarken “keyif mi, ihtiyaç mı?” dengesini kurabiliyorsun. Eğlenmeyi de seviyorsun ama hesabını da yapıyorsun. Arkadaş ortamında senin gibi biri her grubun aradığı denge unsuru. Hem eğlenceye katılırsın hem de harcamaları mantık çerçevesinde değerlendirirsin. Bir plan pahalıysa daha uygun alternatifler sunarsın, ama keyifli bir plan varsa “pahalı diye vazgeçelim” demezsin. Seni özel yapan da bu esnekliğin. Hayatla kurduğun bu dengeli ilişki, seni uzun vadede hem mutlu hem huzurlu yapabilir.

Tassarruf ustasısın!

Tebrikler! Sen paranın kıymetini bilen, neyi ne zaman harcayacağını iyi hesaplayan birisin. Gündelik hayatta bütçeni kontrol etmeyi başarıyorsun; sana göre her harcama önce bir düşünülmeli, gerekliliği sorgulanmalı. Arkadaş ortamında “kim planı ekonomik yapacak?” dendiğinde akla ilk sen geliyorsun. Hatta zaman zaman arkadaşların senin bütçe yönetimini örnek alıyor, senden tavsiye istiyor. Bu becerin sana sadece maddi değil, sosyal anlamda da bir denge kazandırıyor. Ama arada sırada kendini ödüllendirmeyi de unutma! Bazen tasarrufun en iyisi, mutlu olduğun küçük kaçamaklardır. Sen zaten ipin ucunu kaçırmazsın.

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miray soysal
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