Arjantinli Yıldızı Göklere Çıkardı: Pep Guardiola'dan Tartışma Yaratacak Messi - Ronaldo Değerlendirmesi
Arjantinli Yıldızı Göklere Çıkardı: Pep Guardiola'dan Tartışma Yaratacak Messi - Ronaldo Değerlendirmesi
Futbol dünyasında yıllardır süregelen “Messi mi Ronaldo mu?” tartışması, yine alevlenecek gibi. İki efsane oyuncunun saha içindeki başarıları ve olağanüstü yetenekleri sık sık kıyaslanırken, bu kez devreye Manchester City'nin deneyimli teknik direktörü Pep Guardiola girdi.
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Guardiola, 2008-2012 yılları arasında Barcelona'nın başında sayısız başarılara imza atmış, bu başarılarda ön plana çıkan isim, Xavi - Iniesta orta sahasıyla Lionel Messi olmuştu.
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Her defasında Arjantinli oyuncunun apayrı bir yeteneğe sahip olduğunu ifade eden yıldız teknik adam, eski futbolcusundan yine övgüyle bahsetti.
53 yaşındaki çalıştırıcı, 2024 Ballon d'Or'un Rodri'ye gitmesinden oldukça memnun olduğunu belirtirken İspanya futbolunun son zamanları domine ettiğine dikkat çekti.
Guardiola, "Xavi ile Iniesta'nın kazanamadığını hatırlıyorum çünkü orada bir canavar vardı.” diyerek Messi'yi işaret etti.
Ardından da şunları söyledi: “Cristiano Ronaldo bir canavardı. Canavarın babası ise Messi. İkisi de son 15, 20 yılda inanılmaz şeyler yaptı."
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