Arjantinli Yıldızı Göklere Çıkardı: Pep Guardiola'dan Tartışma Yaratacak Messi - Ronaldo Değerlendirmesi

Futbol dünyasında yıllardır süregelen “Messi mi Ronaldo mu?” tartışması, yine alevlenecek gibi. İki efsane oyuncunun saha içindeki başarıları ve olağanüstü yetenekleri sık sık kıyaslanırken, bu kez devreye Manchester City'nin deneyimli teknik direktörü Pep Guardiola girdi.