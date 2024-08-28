Aranızdaki Bağı Güçlendirmek İçin Gerekli: İlişkide Empati Yapmanın 10 Yolu
Aranızdaki Bağı Güçlendirmek İçin Gerekli: İlişkide Empati Yapmanın 10 Yolu
İlişkinin olmazsa olmazlarından biri de kesinlikle empati. Empati ile hem aranızdaki bağı güçlendirebilir hem de birbirinizi çok daha iyi anlayabilirsiniz. İşte sağlık bir ilişki için empati yapmanın 10 yolu!
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1. Aktif bir dinleyici olun.
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2. Sorular sorun.
3. Yargılamadan dinleyin.
4. Duygularını tanımlayın.
5. Kendinizi onun yerine koyun.
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