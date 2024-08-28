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Aranızdaki Bağı Güçlendirmek İçin Gerekli: İlişkide Empati Yapmanın 10 Yolu

etiket Aranızdaki Bağı Güçlendirmek İçin Gerekli: İlişkide Empati Yapmanın 10 Yolu

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 23:01

İlişkinin olmazsa olmazlarından biri de kesinlikle empati. Empati ile hem aranızdaki bağı güçlendirebilir hem de birbirinizi çok daha iyi anlayabilirsiniz. İşte sağlık bir ilişki için empati yapmanın 10 yolu!

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1. Aktif bir dinleyici olun.

Partneriniz konuşurken sadece kelimeleri değil, duygularını da dinleyin. Göz teması kurun ve beden dilinizle ilginizi gösterin. Dinlerken arada fikirlerinizi söyleyin ve dinlediğinizi belli edin.

2. Sorular sorun.

Anlamadığınız veya daha fazla bilgi edinmek istediğiniz konularda açık uçlu sorular sorun. Böylece iletişiminiz güçlenirken ne düşündüğünü de anlayabilirsiniz.

3. Yargılamadan dinleyin.

Partnerinizin söylediklerini yargılamadan veya eleştirmeden dinleyin. Kendinizi onun yerine koymaya çalışın. Yargı empatinin en büyük düşman ve engellerinden biridir.

4. Duygularını tanımlayın.

Partnerinizin duygularını doğru şekilde tanımlayabildiğinizi gösterin. 'Üzgün gibisin', 'Kızgın mısın?' gibi ifadeler kullanabilirsiniz. Sorular sorarak duyguları açığa çıkarabilirsiniz.

5. Kendinizi onun yerine koyun.

Kendinizi partnerinizin yerine koyun ve olaylara onun bakış açısıyla bakmaya çalışın. Objektif bakış açısının yanına karşınızdaki kişinin bakış açısını da ekleyin.

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6. Partnerinizin duygularını onaylayın.

Partnerinizin duygularını kabul edin ve onayladığınızı gösterin. 'Duygularını anlıyorum', 'Haklısın' gibi ifadeler kullanabilirsiniz. Karşınızdaki kişiyi onaylamak iletişimi açacaktır.

7. Ben dili kullanın.

Duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı 'Ben' dili kullanarak ifade edin. 'Kızgınım' demek yerine 'Kendimi üzgün hissediyorum' diyebilirsiniz.

8. İhtiyaçlarını sorun.

Partnerinizin bu durumda neye ihtiyacı olduğunu sorun ve ona yardımcı olmaya çalışın. İhtiyaçlarını dinledikçe onu daha iyi anlayabilirsiniz.

9. Sabırlı olun.

Empati geliştirmek zaman ve emek ister. Sabırlı olun ve her zaman partnerinizin duygularını anlamaya ve ona destek olmaya çalışın.

10. Fedakarlık yapmaya hazır olun.

Bazen partnerinizin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarınızın önüne koymaya hazır olun. Fedakarlık bir ilişkiyi ve birbirinizi anlamanızı kolaylaştıracak.

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