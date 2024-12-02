Aralık Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Aralık Ayında Deneyebileceğiniz 12 Farklı Lezzet
Aralık Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Aralık Ayında Deneyebileceğiniz 12 Farklı Lezzet
Aralık ayında meşhur birçok sebze ve meyve var. Artık havaların iyice soğuduğu bu dönemde içimizi ısıtan birçok lezzete kavuşuyoruz. Kış mevsimini güzelleştiren yiyecek ve içecekleri sizin için derledik. Gelin bu lezzetlere birlikte bakalım!
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1. Portakallı Tavuk
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2. Kestaneli Pilav
3. Zencefilli Kurabiye
4. Pide
5. Islak Kek
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6. Sıcak Çikolata
7. Kremalı Patates Çorbası
8. Ispanaklı Lazanya
9. Helva
10. Mantar Soslu Et
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11. Mücver
12. Tavuklu Makarna
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