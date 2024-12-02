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Aralık Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Aralık Ayında Deneyebileceğiniz 12 Farklı Lezzet

etiket Aralık Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Aralık Ayında Deneyebileceğiniz 12 Farklı Lezzet

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
02.12.2024 - 14:01

Aralık ayında meşhur birçok sebze ve meyve var. Artık havaların iyice soğuduğu bu dönemde içimizi ısıtan birçok lezzete kavuşuyoruz. Kış mevsimini güzelleştiren yiyecek ve içecekleri sizin için derledik. Gelin bu lezzetlere birlikte bakalım!

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1. Portakallı Tavuk

1. Portakallı Tavuk

Fırında tavuk her mevsim çok güzel oluyor ama kışın tadı bir başka güzel! Hele bir de kış meyvelerinden olan portakal aromasıyla birleştiğinde bu lezzetin önüne geçebilecek pek bir şey yok desek yeridir. Portakallı tavuk aslında tam bir lezzet bombası. Portakalın tatlı ve asidik yapısı tavukla birleştiğinde sofranız bir anda ziyafet masasına dönebiliyor.

2. Kestaneli Pilav

2. Kestaneli Pilav

Kışın vazgeçilmezi elbette kestane. Kestaneyi kullanmanın birçok yolu var. Ama bunlardan en güzeli kestaneli pilav herhalde. İç pilav tarzındaki bu pilavı kestane seven herkes beğeniyor. Güzel bir davet sofrası hazırladığınızda kestaneli pilav o sofranın yıldızı oluyor. Sadece kestane değil, içine birçok kuru yemiş ve baharatın girdiği pilav, et ve tavuğun en iyi eşlikçilerden.

3. Zencefilli Kurabiye

3. Zencefilli Kurabiye

Kışın zencefilli kurabiye yapmadan sona eremez. Pişerken evi mis gibi kokutan kurabiyeleri yediden yetmişe herkes çok seviyor. Tarçın ve zencefilin muhteşem uyumu bu kurabiyeleri bir de en sevdiğiniz kalıplarla yaparak süsleyebilirsiniz. Çocuklarla yapılacak en güzel aktivitelerden olan kurabiye süsleme ile hem eğlenecek hem de lezzete doyacaksınız.

4. Pide

4. Pide

Pide, en sevilen lezzetlerden. Yaz-kış yenen pide özellikle kışın çok sevilerek tüketiliyor. İster sade kaşarlı ister sucuk kaşarlı tercih edebileceğiniz pidenin daha birçok farklı çeşidi var elbette. Evde yapması da çok kolay pideyi fırından aldıktan sonra o çıtır çıtır kenarları ve yumuşacık ortasıyla yemeye doyamayacaksınız. Doyurucu seçeneklerden olan pideyi birkaç ayrı çeşit yapıp karışık şekilde de yemeniz mümkün. Yanına da ev yapımı bir ayranla enfes olacağı kesin!

5. Islak Kek

5. Islak Kek

Islak keki evinde yapmayan yoktur. Ama soğuk günlerde yanına sıcak çayla bu lezzet enfes oluyor. Hele bir de sosu bolsa o zaman tadından yenmez! O soğuk kış akşamlarında, kar yağarken yapıp yiyebileceğiniz ıslak kek sizi ısıtmanın yanında lezzete de doyuracak. Yumuşacık kıvamı ve yoğun çikolata tadıyla ıslak kek kışın en sevilen keklerinden biri!

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6. Sıcak Çikolata

6. Sıcak Çikolata

Sıcak çikolatasız bir kış düşünemeyiz. Soğuk günlerin en güzel yanı olan sıcak çikolatayı hazırlamak da çok kolay. Hazır paketlerde satılan sıcak çikolatalar için öyle çok uğraşmanıza gerek yok, paketi döküp sütle ısıtmanız yetiyor. Bu kadar kolay yapılan bir içeceğin bu kadar mutlu etmesine şaşmamak elde değil. Kış boyu sıcak çikolata ile mutluluğu doruklarda yaşayacağınız kesin!

7. Kremalı Patates Çorbası

7. Kremalı Patates Çorbası

Kışın çorbasız olmaz tabii ki. Sürekli aynı çorba içmekten sıkılanlar için farklı çorba alternatifleri var. Kremalı patates çorbası da bunlardan biri. Patates seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken çorba besleyiciliği ve lezzetiyle ön planda bir çorba. Kremanın yumuşaklığı ve patatesin lezzetiyle ortaya çıkan çorba soğuk günlerde içinizi sıcacık yapıyor.

8. Ispanaklı Lazanya

8. Ispanaklı Lazanya

Lazanyayı hep kıymalı olarak biliyoruz ama böyle yapmak zorunda değiliz elbette. Daha sağlıklı ve kışa uygun bir seçenek olan ıspanaklı lazanya, kış sebzesi ıspanakla yapılıyor. Sağlıklı bir lezzet olan ıspanaklı lazanya, misafirlerinize sunmak için de ideal. Hamurun ıspanakla bütünleştiği bu müthiş lezzeti sofraya getirdiğinizde kapış kapış gideceğine eminiz. Ispanak sevmeyenlere bile ıspanak yedirtecek bu lezzeti vakit kaybetmeden deneyin deriz!

9. Helva

9. Helva

Kışın favori tatlılarından biri helva tabii ki. En sevilenlerden biri olan helva, içinizi ısıtmak için ideal tatlılardan. Soğuk günlerde enerjiyi artıran helvanın birçok çeşidi bulunuyor. Sade, fıstıklı ya da diğer seçeneklerden en sevdiğinizi seçip yemek için kıştan daha güzel zamanlar mı var? İster evde yapabileceğiniz isterseniz hazır alıp çay yanında yiyebileceğiniz helvayı kış boyu sofranızdan eksik etmeyeceğiniz kesin!

10. Mantar Soslu Et

10. Mantar Soslu Et

Mantar da kışın en çok tüketilenlerinden. Mantarı düz yemeyi sevmiyorsanız sos şeklinde deneyebilirsiniz. Ete çok yakışan mantar sosla sunacağınız lezzetli bir et sofranızın en beğenilen yemeklerinden biri olacak. Kış için uygun yemeklerden olan mantar soslu et hem şık hem lezzetli bir yemek. Eğer davet sofrasına yapacak bir yemek arıyorsanız bunu mutlaka deneyin!

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11. Mücver

11. Mücver

Mücver en sevilen lezzetlerden. Tam bir eşlikçi olan mücver her sofraya yakışıyor. Kabak ve cevizle yapabileceğiniz mücvere hatta biraz havuç da katabilirsiniz. Bu içerikle hem besleyici hem de lezzetli olacaktır. Tatlandırmak için dereotu da katabileceğiniz mücver genelde yağda kızartılsa da fırında yapmak da mümkün. Sıcak, soğuk servis edilebilen mücver yanına yoğurtla enfes oluyor.

12. Tavuklu Makarna

12. Tavuklu Makarna

En pratik kış yemeklerinden biri olan tavuklu makarna çok lezzetli. Yapması çok kolay tavuklu makarna özellikle çocukların bayılacağı bir yemek. Soğuk kış günlerinde evde bulunan malzemelerle şipşak hazırlayabileceğiniz tavuklu makarnaya bir de krema ekleyerek daha lezzetli hale getirmeniz mümkün.

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buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
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