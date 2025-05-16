Aradığın Aşk Bu Yaz Kapında mı?

Sen bir yaz aşkından çok daha fazlasını arıyor gibisin... Yaz aşkları kimi zaman kısa süreli olabiliyor ama sen bunu istemiyorsun. Senin aşkın seyirlik değil ömürlük olmalı. Bir anlık hevesle başlanan aşklar hiç sana göre değil. Sen karşındaki kişiyi iyice tanımak, sevmek, her şeyini bilip öyle bir ilişkiye başlamak istiyorsun. Karşındakini hiç tanımadan başlanan ilişkiler hiç sana göre değil. Bu sebeple bu yaz aşkı bulman biraz zor gözüküyor😔