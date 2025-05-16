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Aradığın Aşk Bu Yaz Kapında mı?

etiket Aradığın Aşk Bu Yaz Kapında mı?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
16.05.2025 - 23:46

Herkes aşkı arar ama ne zaman karşımıza çıkacağı hiç belli olmaz...

Sen bu yaz aşkı bulabilecek misin?

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!

2. En son ilişkin ne zaman bitti?

3. Seni en iyi tanımlayan kelimeyi seç bakalım!

4. Yaz için tatil planı yaptın mı?

5. Peki kendini yeni bir aşka hazır hissediyor musun?

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6. Aşk senin için neyi ifade ediyor?

7. Yazları yapmayı en sevdiğin aktivite hangisi?

8. Son soru! Sen zor aşık olan biri misin yoksa şıpsevdi mi?

Evet!

Aradığın aşk kapında! Sen bulamayacaksın da kim bulacak zaten? Bu yaz aşkı doyasıya yaşayacağını söylemek mümkün. Sen şimdiden yaz aktiviteleri için hayal kurmaya başla bizce... Sevdiğin yanındayken yaz çok daha keyifli geçecek. Unutulmaz bir yaz seni bekliyor! Tabii bu aşk sadece yazda kalmayacak. Beraber kaliteli vakit geçirebileceğin, birbirinize verdiğiniz değeri ve sevgiyi fazlasıyla gösterebileceğiniz bu kişiyle ilişkin devam edecek. Hava soğuyacak ama içiniz asla!

Biraz zor gözüküyor😓

Sen bir yaz aşkından çok daha fazlasını arıyor gibisin... Yaz aşkları kimi zaman kısa süreli olabiliyor ama sen bunu istemiyorsun. Senin aşkın seyirlik değil ömürlük olmalı. Bir anlık hevesle başlanan aşklar hiç sana göre değil. Sen karşındaki kişiyi iyice tanımak, sevmek, her şeyini bilip öyle bir ilişkiye başlamak istiyorsun. Karşındakini hiç tanımadan başlanan ilişkiler hiç sana göre değil. Bu sebeple bu yaz aşkı bulman biraz zor gözüküyor😔

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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