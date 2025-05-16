Aradığın Aşk Bu Yaz Kapında mı?
Herkes aşkı arar ama ne zaman karşımıza çıkacağı hiç belli olmaz...
Sen bu yaz aşkı bulabilecek misin?
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!
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2. En son ilişkin ne zaman bitti?
3. Seni en iyi tanımlayan kelimeyi seç bakalım!
4. Yaz için tatil planı yaptın mı?
5. Peki kendini yeni bir aşka hazır hissediyor musun?
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6. Aşk senin için neyi ifade ediyor?
7. Yazları yapmayı en sevdiğin aktivite hangisi?
8. Son soru! Sen zor aşık olan biri misin yoksa şıpsevdi mi?
Evet!
Biraz zor gözüküyor😓
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