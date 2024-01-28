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Araçların Üstünde Kilometrelerce Yol Katettiği Dünyanın En Uzun 10 Köprüsü

etiket Araçların Üstünde Kilometrelerce Yol Katettiği Dünyanın En Uzun 10 Köprüsü

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 14:01

Gelin bu sefer birlikte bir dünya turuna çıkalım! İşte araçların kilometrelerce yol gittiği dünyanın en uzun ve farklı köprülerini birlikte keşfedelim!

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10. Runyang Yangtze Köprüsü

10. Runyang Yangtze Köprüsü

Çin'deki bu köprünün toplam uzunluğu 35 kilometreyi aşar. Aslında bu köprü kendi içerisinde de bir dizi köprüyü içermektedir. Runyang Yangtze River Köprüsü, Yangtze Nehri'ni geçer ve trafiği kolaylaştırmak için inşa edilmiştir.

9. Humber Köprüsü

9. Humber Köprüsü

İngiltere'de bulunan Humber Köprüsü'nün toplam uzunluğu 35.4 kilometreye ulaşmaktadır. 1981 yılında tamamlanan köprü, Humber Nehri üzerinde yer almaktadır.

8. Hangzhou Bay Köprüsü

8. Hangzhou Bay Köprüsü

Çin'de bulunan bu köprünün toplam uzunluğu 35.7 kilometreye ulaşmaktadır. 2008 yılında tamamlanan köprü, Hangzhou Körfezi'ni geçer. Köprü, Jiaxing ve Ningbo kentlerini birbirine bağlar.

7. Manchac Swamp Köprüsü

7. Manchac Swamp Köprüsü

Louisiana eyaletinde bulunan bu köprünün toplam uzunluğu 36.7 kilometreye ulaşmaktadır. Manchac bataklığını geçen bu köprü, ABD'nin en uzun ikinci köprüsüdür. Aynı zamanda Amerika2nın ikinci en büyük köprüsü olarak kayıtlarda yer almakta.

6. Lake Pontchartrain Causeway

6. Lake Pontchartrain Causeway

ABD'nin Louisiana eyaletinde bulunan Lake Pontchartrain Causeway'in toplam uzunluğu 38.4 kilometredir. Lake Pontchartrain üzerindeki çift yönlü yola sahip bu köprü ABD'nin en uzun köprüsüdür.

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5. Bang Na Expressway

5. Bang Na Expressway

Tayland'da bulunan Bang Na Expressway'in toplam uzunluğu 54 kilometredir. 2000 yılında tamamlanan köprü, Bang Na-Bang Pakong otoyolunu oluşturur.

4. Weinan Weihe Köprüsü

4. Weinan Weihe Köprüsü

Çin'de yer alan bu köprü yüksek hızlı trenlerin de kullandığı bir köprüdür. Weinan'da yer alan Weinan Weihe'nin toplam uzunluğu 79.7 kilometredir. 2008 yılında tamamlanan köprü, Wei Nehri'ni geçmektedir.

3. Tianjin Köprüsü

3. Tianjin Köprüsü

Demiryolu köprüsü olan Tianjin Köprüsü Çin'de yer almaktadır. 113.7 kilometre uzunluğunda olan köprünün yapımı 2010 yılında tamamlanmıştır.

2. Changhua-Kaohsiung Köprüsü

2. Changhua-Kaohsiung Köprüsü

Dünyanın en uzun ikinci köprüsü olan Changhua-Kaohsiung Tayvan'da bulunmaktadır. 157.3 kilometrelik bir uzunluğa sahip olan bu köprü Tayvan'ı bir uçtan bir uca geçmesi ile ünlüdür. Aynı zamanda Tayvan Yüksek Hızlı Tren ağının bir kısmı için de viyadük görevi görür.

1. Danyang–Kunshan Köprüsü

1. Danyang–Kunshan Köprüsü

Çin'ın Jiangsu eyaletinde bulunan bu köprü aslında bir demiryolu köprüsüdür. Toplam uzunluğu 164.8 kilometre olan köprü dünyanın en uzun köprüsüdür. Pekin-Şanghay yüksek hızlı tren yolunun da bir parçasıdır.

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