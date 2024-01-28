Araçların Üstünde Kilometrelerce Yol Katettiği Dünyanın En Uzun 10 Köprüsü
Araçların Üstünde Kilometrelerce Yol Katettiği Dünyanın En Uzun 10 Köprüsü
Gelin bu sefer birlikte bir dünya turuna çıkalım! İşte araçların kilometrelerce yol gittiği dünyanın en uzun ve farklı köprülerini birlikte keşfedelim!
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10. Runyang Yangtze Köprüsü
9. Humber Köprüsü
8. Hangzhou Bay Köprüsü
7. Manchac Swamp Köprüsü
6. Lake Pontchartrain Causeway
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5. Bang Na Expressway
4. Weinan Weihe Köprüsü
3. Tianjin Köprüsü
2. Changhua-Kaohsiung Köprüsü
1. Danyang–Kunshan Köprüsü
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