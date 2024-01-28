Araçların Üstünde Kilometrelerce Yol Katettiği Dünyanın En Uzun 10 Köprüsü

Dünyanın en uzun ikinci köprüsü olan Changhua-Kaohsiung Tayvan'da bulunmaktadır. 157.3 kilometrelik bir uzunluğa sahip olan bu köprü Tayvan'ı bir uçtan bir uca geçmesi ile ünlüdür. Aynı zamanda Tayvan Yüksek Hızlı Tren ağının bir kısmı için de viyadük görevi görür.