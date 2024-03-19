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Aracının İçinden Çalınan Tableti Bulmak İçin Zekasını Konuşturan Kişi Viral Oldu

Aracının İçinden Çalınan Tableti Bulmak İçin Zekasını Konuşturan Kişi Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
19.03.2024 - 16:56

Ülkemizde hırsızlık vakaları her geçen gün artıyor. Tabii kamuoyuna göre bu artışın arkasında ekonomik sorunlar, cezaların caydırıcı olmaması gibi nedenler var. En çok çalınan eşyalar ise tablet, cep telefonu gibi pahalı ürünler... Bir Twitter kullanıcısı erkek kardeşinin araç içinden çalınan tableti için nasıl titizlikle uğraştığını ve geri aldığını anlattı. Paylaşım günün en çok konuşulan postlarından oldu.

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Geçtiğimiz günlerde Antalya’da yaşayan Ukraynalı Mishel Lazerenko'nun 10 bin TL değerindeki bisikleti çalındı. Şikayetçi olduğunda ise sonuç alamadı.

Geçtiğimiz günlerde Antalya’da yaşayan Ukraynalı Mishel Lazerenko'nun 10 bin TL değerindeki bisikleti çalındı. Şikayetçi olduğunda ise sonuç alamadı.

Bir dedektif edasıyla bisikletinin izini süren Lazarenko önce Damla ismiyle LetGo isimli bir ikinci el satış platformuna üye oldu. Pazarlıklardan sonra bisikletini çalan hırsızlarla alıcı gibi irtibata geçerek polislerle birlikte çeteyi suç üstü yakaladı. Müşteri gibi gittikleri depoda bir TIR dolusu çalıntı bisiklete rastlandı.

Tabii değerli bir eşya çalınınca polislerin şikayete yanıt veremeyip baskında destek vermesi de pek çok kişinin garibine giden bir olay.

Tabii değerli bir eşya çalınınca polislerin şikayete yanıt veremeyip baskında destek vermesi de pek çok kişinin garibine giden bir olay.
twitter.com

Tabii habere benzer pek çok durumdan mağdur olan kişi yorum yaptı. Aralarından bir paylaşım Lazarenko'nun durumu kadar ilginç olmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Tabii habere benzer pek çok durumdan mağdur olan kişi yorum yaptı. Aralarından bir paylaşım Lazarenko'nun durumu kadar ilginç olmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bir dedektif titizliğinde hareket edildi.

Bir dedektif titizliğinde hareket edildi.

Kendini komiser olarak tanıttı.

Kendini komiser olarak tanıttı.
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