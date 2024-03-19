Aracının İçinden Çalınan Tableti Bulmak İçin Zekasını Konuşturan Kişi Viral Oldu

Ülkemizde hırsızlık vakaları her geçen gün artıyor. Tabii kamuoyuna göre bu artışın arkasında ekonomik sorunlar, cezaların caydırıcı olmaması gibi nedenler var. En çok çalınan eşyalar ise tablet, cep telefonu gibi pahalı ürünler... Bir Twitter kullanıcısı erkek kardeşinin araç içinden çalınan tableti için nasıl titizlikle uğraştığını ve geri aldığını anlattı. Paylaşım günün en çok konuşulan postlarından oldu.