Aracının İçinden Çalınan Tableti Bulmak İçin Zekasını Konuşturan Kişi Viral Oldu
Aracının İçinden Çalınan Tableti Bulmak İçin Zekasını Konuşturan Kişi Viral Oldu
Ülkemizde hırsızlık vakaları her geçen gün artıyor. Tabii kamuoyuna göre bu artışın arkasında ekonomik sorunlar, cezaların caydırıcı olmaması gibi nedenler var. En çok çalınan eşyalar ise tablet, cep telefonu gibi pahalı ürünler... Bir Twitter kullanıcısı erkek kardeşinin araç içinden çalınan tableti için nasıl titizlikle uğraştığını ve geri aldığını anlattı. Paylaşım günün en çok konuşulan postlarından oldu.
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Geçtiğimiz günlerde Antalya’da yaşayan Ukraynalı Mishel Lazerenko'nun 10 bin TL değerindeki bisikleti çalındı. Şikayetçi olduğunda ise sonuç alamadı.
Tabii değerli bir eşya çalınınca polislerin şikayete yanıt veremeyip baskında destek vermesi de pek çok kişinin garibine giden bir olay.
Tabii habere benzer pek çok durumdan mağdur olan kişi yorum yaptı. Aralarından bir paylaşım Lazarenko'nun durumu kadar ilginç olmasıyla dikkatleri üzerine çekti.
Bir dedektif titizliğinde hareket edildi.
Kendini komiser olarak tanıttı.
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Üçüncü aramada sonuca ulaştı. Siz ne düşünüyorsunuz?
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