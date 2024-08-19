Aracında 1,5 Ton Tek Tırnaklı Hayvan Eti Çıktı: ‘Akrabalarıma Dağıtacaktım’ Dedi

Adana’da polisin durdurduğu hafif ticari araçta yaklaşık 1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi. Gözaltına sürücü Nurettin S., etlerin at veya eşeğe ait olmadığını öne sürüp, “Ben kasabım, hayvanları kendim kestim. Etleri de akrabalarıma dağıtmak üzere oturduğum mahalleye götürüyordum” dedi.