Antik Bir Eserdeki Metni Türkçeye Çevirmesi İstenen X Ahalisinin Pek Bi' Yaratıcı Çözümleri
Ülkemiz, tarihsel açıdan oldukça zengin. Nereye giderseniz gidin, tarihin izlerini görmeniz mümkün. Sağlam bir şekilde korunabilmiş bazı yapıların üzerinde ise o döneme dair yazılar görebilirsiniz. Özellikle Roma döneminden kalma bu eserler, herkesin merakını celbediyor.
Bir sosyal medya kullanıcısı da Antik Roma'dan kalma bir yazının Türkçeye çevrilmesini istedi. Fakat hatası, bunu X ahalisine sormaktı... 😂
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Antik Roma eserlerine ülkemizde sıklıkla rastlayabilirsiniz.
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Bir X kullanıcısı, görmüş olduğunuz yazının çevrilmesini istedi.
Gelen cevaplar ise oldukça yaratıcıydı!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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