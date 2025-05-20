Antik Bir Eserdeki Metni Türkçeye Çevirmesi İstenen X Ahalisinin Pek Bi' Yaratıcı Çözümleri

Ülkemiz, tarihsel açıdan oldukça zengin. Nereye giderseniz gidin, tarihin izlerini görmeniz mümkün. Sağlam bir şekilde korunabilmiş bazı yapıların üzerinde ise o döneme dair yazılar görebilirsiniz. Özellikle Roma döneminden kalma bu eserler, herkesin merakını celbediyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı da Antik Roma'dan kalma bir yazının Türkçeye çevrilmesini istedi. Fakat hatası, bunu X ahalisine sormaktı... 😂