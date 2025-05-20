onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Antik Bir Eserdeki Metni Türkçeye Çevirmesi İstenen X Ahalisinin Pek Bi' Yaratıcı Çözümleri

Antik Bir Eserdeki Metni Türkçeye Çevirmesi İstenen X Ahalisinin Pek Bi' Yaratıcı Çözümleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.05.2025 - 11:21

Ülkemiz, tarihsel açıdan oldukça zengin. Nereye giderseniz gidin, tarihin izlerini görmeniz mümkün. Sağlam bir şekilde korunabilmiş bazı yapıların üzerinde ise o döneme dair yazılar görebilirsiniz. Özellikle Roma döneminden kalma bu eserler, herkesin merakını celbediyor. 

Bir sosyal medya kullanıcısı da Antik Roma'dan kalma bir yazının Türkçeye çevrilmesini istedi. Fakat hatası, bunu X ahalisine sormaktı... 😂

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Antik Roma eserlerine ülkemizde sıklıkla rastlayabilirsiniz.

Antik Roma eserlerine ülkemizde sıklıkla rastlayabilirsiniz.

Dünyanın gördüğü en büyük imparatorluklarından biri olan Roma, oldukça geniş sınırlara ulaşmıştı. Roma, yalnızca askeriyede değil, sanatta, mimaride ve edebiyatta da gelişti. Ülkemizde de çok çeşitli Roma eserlerine denk gelmek mümkün.

Bir X kullanıcısı, görmüş olduğunuz yazının çevrilmesini istedi.

Bir X kullanıcısı, görmüş olduğunuz yazının çevrilmesini istedi.
twitter.com

Gelen cevaplar ise oldukça yaratıcıydı!

Gelen cevaplar ise oldukça yaratıcıydı!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın