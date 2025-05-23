Antalya Mutfağının Kayıp Hazinesi: Şef Gökay Özenç ile Geçmişten Geleceğe Lezzet Köprüsü

-Evet az önce de bahsetmiştim ikimiz için de keyifli ve bir o kadar da zorlu bir maceranın başlangıcı oldu. Biraz da kötü patron insanı iş sahibi yapar da diyebiliriz. İşlerimizden ayrıldıktan sonra bir süre ne yapabileceğimize karar verme süreci yaşadık, arkadaşlarımızın ve ailelerimizin de desteği ve teşvikleriyle bu işi yapmaya karar verdik. Eşimin yemekleri de çok iyidir ve sevilir, özellikle pastaları tatlıları efsanedir, bende boş değilim tabi ki ama yemek konusunda, bende pastacılık zayıf kaldı diyebiliriz. Tabi ikimiz de uzun bir süre okuma, araştırma ve uygulamalarla (Workshoplar, eğitimler, tanıdığımız bu işin profesyoneli arkadaşlarımızın teknik destekleri ile) ufak ufak adım atmaya başladık. Önceleri evden yaptığımız yemeklerle ve pastalarla kurumsal firma çalışanlarına catering hizmeti ile başladık, bu bize hem zaman hem de pratiklik kazandırdı. Sonra eve sığamamaya başladık ve sadece mutfak olarak kullanabileceğimiz ufak bir dükkân tuttuk ve oradan devam ettik. Ama yine oraya da sığamadık ve şimdiki yerimize taşındık ama bu sefer masa düzenini de hayata geçirdik. Catering hizmetine bir süre devam ettik fakat hem masa servisi hem de catering işi birlikte çok zor yürüyordu o yüzden cateringi bıraktık ve butik bir işletme olmaya karar verdik. Şu anda 17 masalı, yemeklerin saat 2'de tükendiği, akşam servisimizin olmadığı butik bir şef lokantasıyız.

+Antalya mutfağının karakteri sana göre nasıl bir ruh taşıyor? Bu mutfağı daha yumuşak, besleyici, doğayla uyumlu bir yapıda mı görüyorsun; yoksa içinde güçlü, sert ve baskın bir damar da var mı?

-Antalya mutfağı narenciye, otlar, yoğurtlu soslar, tahin, turunç, zeytinyağı gibi malzemelerle çalışır; daha çok denge ve incelik üzerine kuruludur. Fakat Keçi eti, tandır, tarhana gibi güçlü teknik ve tatlarda baskındır aynı zamanda. Antalya mutfağı, Toroslar’ın sertliğiyle Akdeniz’in naifliğini aynı tabakta buluşturur. Bu, başka mutfaklarda olmayan bir güç. Bizim mutfak tatlı bir dil kullanır ama lafını da esirgemez.