Antalya Mutfağının Kayıp Hazinesi: Şef Gökay Özenç ile Geçmişten Geleceğe Lezzet Köprüsü
Harika bir zamanlama! Türk Mutfağı Haftası'nı kutladığımız mayıs ayının bu özel günlerinde, kalbimizi çalan yöresel lezzetlerin ve kültürel mirasın peşine düşmek her zamankinden daha anlamlı. Nerede olursam olayım, o toprağın hikayesini anlatan bir yemeğin izini sürer, kültürel mirasın peşinden giderim. İşte bu tutkumla, Türk Mutfağı Haftası'nın ruhuna uygun bir keşif yaparak Türkiye'nin en çok okunan şehir bloglarından Fullantalya.com'un başlattığı 'Antalya Lezzetleri' videolarına denk geldim ve adeta büyülendim! Turistik bir şehrin, kaybolmaya yüz tutmuş mutfak hafızasını tazeleyerek yöresel yemekleri kent sakinleriyle ve gastronomi dünyasıyla buluşturması, tam da bu haftanın önemini vurgulayan bir çabaydı. Bu nefis keşfin değerini bir kez daha idrak ettim ve Türk Mutfağı Haftası'nın getirdiği ilhamla, Şef Gökay Özenç ile yaptığımız bu sohbet, ruhumu bir kez daha zenginleştirdi. Keyifli okumalar!
+İlk olarak Fullantalya’nın paylaşımlarında gördüm… Uzun yıllar ben de Antalya’da yaşadığım için biliyorum, “Antalya Mutfağı yok” denir hep ama sizin çalışmalarınıza bakınca aslında çok güçlü bir mutfak hafızası var Antalya’nın. Ama sanki tanıtımda bir eksiklik var ne dersiniz? Antalya ülkemizin en önemli turizm şehri… Dünyanın birçok ülkesinden her yıl 20 milyona yakın insan geliyor. Antalya bu insanlara kendi yöresel lezzetlerini sunabiliyor mu?
+Videolarda bir şey dikkatimi çekti. Yemek tarifi yaparken hep anneanneye, babaanneye atıf yapıyorsunuz, annenizin babanızın isimleri sıkça geçiyor. Aileden gelen bu kültürün izleri çok açık görülüyor. Profesyonel olarak yemek yapma serüveni nasıl başladı?
+Restoranda sadece Antalya lezzetleri yok bildiğim kadarıyla?
+Sanırım eşinizle bu yola beraber koyulmuşsunuz?
+Fatih Altaylı geçenlerde piyazda ve kabak tatlısında tahinin kullanımını ciddi şekilde eleştirdi. Piyazda ve kabak tatlısında tahin kullanılmaz mı? Senin için Antalya usulü piyaz ve kabak tatlısı ne ifade ediyor?
+Antalya mutfağının en büyük kozu ne?
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