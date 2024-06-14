Antalya mı Bodrum mu? Testi Çöz, Yaz Rotanı Öğren!
Antalya mı Bodrum mu? Testi Çöz, Yaz Rotanı Öğren!
Ege'nin sakin suları mı, Akdeniz'in ışıltılı kıyıları mı? Tatil rotanı seçmekte zorlanıyorsan, endişe etme! Bu test senin için ideal destinasyonu bulmak için burada.
Gel, tercihlerini keşfet, yaz rotanı öğren!
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Tatile gitmek için hangi ulaşım aracını tercih edersin?
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2. Peki, sence hangi saat diliminde yolculuk daha keyifli oluyor?
3. Yolculuk sırasında dinlemek için bir şarkı seçer misin?
4. Yalnız tatil hakkında ne düşünüyorsun?
5. Bu yaz tatili için özel kıyafetler aldın mı?
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