Anne Adaylarını Üzen Haber: Yeşil Eriğin Tanesi 100 TL
Anne Adaylarını Üzen Haber: Yeşil Eriğin Tanesi 100 TL
Anne adayları için soğuk hava depolarında saklanan yeşil eriğin tanesi 100 TL'den satılıyor. 60 tanesi 1 kilo yapan yeşil eriğin kilosu ise 6 bin TL.
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Her yıl kış aylarında fiyatı ile gündeme gelen yeşil eriğin fiyatı bu yıl da görenleri ağzını açık bıraktı.
Genellikle anne adayları için kışın satışa sunulan yeşil eriğin 1 kilogram fiyatı 6 bin TL'ye satılıyor. 1 kilogram eriğin fiyatı ortalama 3 gram altın fiyatına denk geliyor.
Soğuk hava depolarında sınırlı adetlerde stoklanan yeşil eriğin tanesi Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir manavda 100 TL, ortalama 50 gram gelen 3 adet şeklindeki paketi 300 TL'den satılıyor.
Tezgahındaki en değerli ürününün yeşil erik olduğunu söyleyen manav Osman Bayık, kış aylarında yeşil eriğin fiyatının sürekli olarak arttığını ve bulmanın daha da zorlaştığını söylüyor.
Baba adaylarının sık sık yeşil erik almaya geldiğini söyleyen Bayık, "Tane olarak satılıyor. Ortalama 1 tanesi 15- 20 gram geliyor. 3 adedi 300 lira. Geçenlerde şehir dışından bir müşterim geldi ve 3 tane aldı" dedi.
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Bayık, kargoyla yeşil erik gönderdiklerini ve anne adaylarının talepleri üzerine sürekli soğuk hava depolarında bu ürünü bulundurduklarını belirtti. Çoğu kişi tarafından fiyatın yüksek bulunduğunu fakat yine de çoğunlukla alındığını da ekliyor.
Hüseyin Sevinç, yeşil eriğin fiyatını yüksek bulduğunu belirterek, hamileler için alınabileceğini ancak altın almanın daha karlı olduğunu söyledi. Eşi aşerseydi belki alırdı dedi.
Antalya Toptancı Hal Kompleksi'nde yeşil erik satan komisyoncu Bünyamin Gengertepe, fiyatların yüksek olmasına rağmen her gün 15-20 hamile müşterinin erik satın aldığını belirtti.
Yeşil erik hasadı şubat sonundan mayıs sonuna kadar sürerken, yıl boyunca ihtiyaçları karşılamak için bir kısmı soğuk hava depolarında saklanıyor.
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