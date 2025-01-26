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Anket! Bu Ünlüler Toksik mi Değil mi?

Anket! Bu Ünlüler Toksik mi Değil mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
26.01.2025 - 11:29

Hareketli aşk hayatları, projeleri ve arkadaşlıkları... Tam olarak hayatlarına hakim olamasak da izlediğimiz ve takip ettiğimiz kadar bir şeyler biliyoruz. Ünlü isimlerin hayatlarını yakından takip ederken onları hakkında kafamızda iyi kötü bazı fikirler oluşabiliyor. Peki bu ünlülerden hangisi toksik hangisi değil?

Haydiiii!

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1. Cem Yılmaz

1. Cem Yılmaz

2. Hande Erçel

2. Hande Erçel

3. Oğuzhan Koç

3. Oğuzhan Koç

4. Serenay Sarıkaya

4. Serenay Sarıkaya

5. Hadise

5. Hadise
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6. Çağatay Ulusoy

6. Çağatay Ulusoy

7. Demet Özdemir

7. Demet Özdemir

8. Şeyma Subaşı

8. Şeyma Subaşı

9. Afra Saraçoğlu

9. Afra Saraçoğlu

10. Mert Yazıcıoğlu

10. Mert Yazıcıoğlu

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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