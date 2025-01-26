Anket! Bu Ünlüler Toksik mi Değil mi?
Anket! Bu Ünlüler Toksik mi Değil mi?
Hareketli aşk hayatları, projeleri ve arkadaşlıkları... Tam olarak hayatlarına hakim olamasak da izlediğimiz ve takip ettiğimiz kadar bir şeyler biliyoruz. Ünlü isimlerin hayatlarını yakından takip ederken onları hakkında kafamızda iyi kötü bazı fikirler oluşabiliyor. Peki bu ünlülerden hangisi toksik hangisi değil?
Haydiiii!
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1. Cem Yılmaz
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2. Hande Erçel
3. Oğuzhan Koç
4. Serenay Sarıkaya
5. Hadise
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6. Çağatay Ulusoy
7. Demet Özdemir
8. Şeyma Subaşı
9. Afra Saraçoğlu
10. Mert Yazıcıoğlu
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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