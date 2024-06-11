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Ankara'daki Bir Nargile Kafenin Uzaya Çıkan Adisyonunu Görenler Düşüp Bayılabilir

Ankara'daki Bir Nargile Kafenin Uzaya Çıkan Adisyonunu Görenler Düşüp Bayılabilir

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
11.06.2024 - 14:47 Son Güncelleme: 11.06.2024 - 14:48

Herkesin hesap kitap yaptığı şu günlerde sosyal medyada dolaşan adisyonlara bakmak oldukça mantıklı. Ankara'daki bu nargile kafenin adisyonu ise size yaşadığınız hayatı sorgulatacak.

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Yaz başladı, sıcaklar kendini iyiden iyiye gösteriyor. Kimisi kendini parklara bahçelere atarken kimisi de çeşitli mekanlarda güzel havanın tadını çıkartıyor.

Yaz başladı, sıcaklar kendini iyiden iyiye gösteriyor. Kimisi kendini parklara bahçelere atarken kimisi de çeşitli mekanlarda güzel havanın tadını çıkartıyor.

Tatil planları da yapılırken insanlar doğal olarak hesap kitap yapmaya başladı. Özellikle Yunan Adalarındaki hesapların Türkiye ile karşılaştırılması bu ara gündemde.

Tatil planları da yapılırken insanlar doğal olarak hesap kitap yapmaya başladı. Özellikle Yunan Adalarındaki hesapların Türkiye ile karşılaştırılması bu ara gündemde.

Şimdi göreceğiniz hesap ise Ankara'da bulunan bir nargile kafeden. Adisyonu görenler biraz hayrete düşüyor...

Şimdi göreceğiniz hesap ise Ankara'da bulunan bir nargile kafeden. Adisyonu görenler biraz hayrete düşüyor...

Havuç dilimi 644 TL, su 90 TL, yeşil erik 388 TL ve daha neler...

Havuç dilimi 644 TL, su 90 TL, yeşil erik 388 TL ve daha neler...

Ne diyorsunuz? Nargile kafede 12 bin TL'lik hesap sizce normal mi?

Ne diyorsunuz? Nargile kafede 12 bin TL'lik hesap sizce normal mi?
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