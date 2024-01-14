Ankara Cumhuriyet Savcılığı’ndan Tartışma Yaratan 'Öcalan' Kararı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı’ndan Tartışma Yaratan 'Öcalan' Kararı
Kaynak: https://halktv.com.tr/gundem/savcilik...
Hakkında kırmızı bülten bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın, 23 Haziran 2019 tarihinde yapılan İstanbul seçimlerinden önce TRT'ye çıkarılması ve seçimden günler önce Anadolu Ajansı'nın, Öcalan'ın mektubunu servis etmesi üzerine iki kurum hakkında yapılan şikayet hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı’dan çok tartışılacak bir karar çıktı.
Halk TV'de yer alan habere göre; Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılması ve Anadolu Ajansı'nın, Abdullah Öcalan'ın mektubunu servis etmesi 'ifade özgürlüğü' olarak tanımlandı.
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31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ekrem İmamoğlu'nun zaferle çıkmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 'usulsüzlük' iddiaları bulunduğunu belirterek seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.
23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak tekrar seçimi öncesinde, PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'ye çıkması büyük bir tepki görmüştü.
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve yakalama kararı bulunan Osman Öcalan TRT'de açıklamalarda bulunmuştu.
Seçimlere üç gün kala Doç. Dr. Ali Kemal Özcan'ın İmralı ziyareti sonrasında Abdullah Öcalan'ın mektubunun Anadolu Ajansı tarafından kamuoyuna servis edilmesi de büyük yankı uyandırmıştı.
Ankara Cumhuriyet Savcılığı, TRT ve Anadolu Ajansı hakkında yapılan şikayetleri bugün karara bağladı.
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Savcılık, şikayete ilişkin konu hakkında soruşturmaya yer olmadığını belirtirken, Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılması ve Abdullah Öcalan’ın mektubunun Anadolu Ajansı’ndan servis edilmesinin, Öcalanlar’ın ifade özgürlüğü ve basının haber verme özgürlüğü kapsamında kaldığını söyleyerek AA ve TRT'nin yaptıklarının basın özgürlüğü olduğunu belirtti.
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