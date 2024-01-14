Ankara Cumhuriyet Savcılığı’ndan Tartışma Yaratan 'Öcalan' Kararı

Hakkında kırmızı bülten bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın, 23 Haziran 2019 tarihinde yapılan İstanbul seçimlerinden önce TRT'ye çıkarılması ve seçimden günler önce Anadolu Ajansı'nın, Öcalan'ın mektubunu servis etmesi üzerine iki kurum hakkında yapılan şikayet hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı’dan çok tartışılacak bir karar çıktı.

Halk TV'de yer alan habere göre; Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılması ve Anadolu Ajansı'nın, Abdullah Öcalan'ın mektubunu servis etmesi 'ifade özgürlüğü' olarak tanımlandı.