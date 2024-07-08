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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ‘Bozkurt Yürek Merih Demiral Parkı’ Önerisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ‘Bozkurt Yürek Merih Demiral Parkı’ Önerisi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
08.07.2024 - 22:03

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında, MHP Grup Başkanvekili Yunus Emre Yıldırım tarafından 'Bozkurt Yürek Merih Demiral' Parkı yapılması için önerge verildi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, temmuz ayı toplantısı CHP'li Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında toplandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, temmuz ayı toplantısı CHP'li Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında toplandı.

Toplantıda MHP Grup Başkanvekili Yunus Emre Yıldırım, A Milli Takım futbolcusu Merih Demiral’ın isminin Ankara’da bir parka verilmesine ilişkin önerge sundu. MHP’li Yıldırım’ın önergesi oy birliği ile Meclis gündemine alınması kabul edildi.

Toplantıda MHP Grup Başkanvekili Yunus Emre Yıldırım, A Milli Takım futbolcusu Merih Demiral’ın isminin Ankara’da bir parka verilmesine ilişkin önerge sundu. MHP’li Yıldırım’ın önergesi oy birliği ile Meclis gündemine alınması kabul edildi.

Yıldırım’ın önergesinde "Melih Demiral’ın isminin verileceği bir park yapılması ve parkın içine de yapmış olduğu gol sevincini yansıtan bir bozkurt heykeli yapılması, bu işaretin ırkçılık değil, Türk milletinin sembolü olduğunu bütün dünyaya göstermek adına en iyi cevap olacağı düşüncesindeyiz. Bu anlamda yapılacak parka Bozkurt Yürek Merih Demiral adının verilmesi hususundaki önergemizin Meclis gündemine alınmasını, gereğinin yapılmasını arz ederim” ifadeleri yer aldı.

Yıldırım’ın önergesinde "Melih Demiral’ın isminin verileceği bir park yapılması ve parkın içine de yapmış olduğu gol sevincini yansıtan bir bozkurt heykeli yapılması, bu işaretin ırkçılık değil, Türk milletinin sembolü olduğunu bütün dünyaya göstermek adına en iyi cevap olacağı düşüncesindeyiz. Bu anlamda yapılacak parka Bozkurt Yürek Merih Demiral adının verilmesi hususundaki önergemizin Meclis gündemine alınmasını, gereğinin yapılmasını arz ederim” ifadeleri yer aldı.

Avusturya maçında attığı 2 golle Türkiye’ye çeyrek final kapısını açan A Milli Futbol Takımı futbolcusu Merih Demiral karşılaşmada yaptığı ''bozkurt'' işareti sonrası 4 farklı suçlama ile UEFA Disiplin Komitesi’ne sevk edilmişti. UEFA Disiplin Kurulu, Demiral’a 2 karşılaşmadan men edilmesine hükmetmişti.

Avusturya maçında attığı 2 golle Türkiye’ye çeyrek final kapısını açan A Milli Futbol Takımı futbolcusu Merih Demiral karşılaşmada yaptığı ''bozkurt'' işareti sonrası 4 farklı suçlama ile UEFA Disiplin Komitesi’ne sevk edilmişti. UEFA Disiplin Kurulu, Demiral’a 2 karşılaşmadan men edilmesine hükmetmişti.
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