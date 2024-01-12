Anayasa Mahkemesi’nden Odatv Kararı: “4 Yıllık Hukuksuzluk Sona Erdi”

4 yıl önce Odatv’de yayınlanan bir MİT haberi sonrasında Odatv kapatılmış, dönemin yöneticileri ve haberi yapan gazeteci tutuklanmıştı. Anayasa Mahkemesi, Odatv’nin yaptığı bireysel başvuruyu 4 yıl sonra karara bağladı ve ifade özgürlüğünün engellendiğine karar verdi.