Anayasa Mahkemesi’nden Odatv Kararı: “4 Yıllık Hukuksuzluk Sona Erdi”
Anayasa Mahkemesi’nden Odatv Kararı: “4 Yıllık Hukuksuzluk Sona Erdi”
4 yıl önce Odatv’de yayınlanan bir MİT haberi sonrasında Odatv kapatılmış, dönemin yöneticileri ve haberi yapan gazeteci tutuklanmıştı. Anayasa Mahkemesi, Odatv’nin yaptığı bireysel başvuruyu 4 yıl sonra karara bağladı ve ifade özgürlüğünün engellendiğine karar verdi.
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Anayasa Mahkemesi, Ekşi Sözlük’ün kapatılması sonrasında yaptığı bireysel başvuruyu karara bağlamıştı.
Yüksek mahkemenin, Odatv ile ilgili de karar verdiği ortaya çıktı.
Odatv isimli haber sitesi, Libya’da şehit olan MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin yaptığı haber sonrasında kapatılmış ve OdaTV Haber Müdürü olan Barış Terkoğlu ile haberi yapan gazeteci Hülya Kılınç, MİT Kanunu’nda düzenlenen ‘istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek’ suçundan tutuklanmıştı.
Sonrasında iki gazeteci de tahliye edilmişti.
Anayasa Mahkemesi, 4 yıldır kapalı olan ve alan adı değiştirerek yayın hayatına devam eden Odatv’nin açılmasına karar verdi.
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Odatv, Anayasa Mahkemesi’nin kararını “4 yıllık hukuksuzluk sona erdi” diyerek haberleştirdi.
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