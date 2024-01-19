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Anaokullarında Yeni Dönem Fiyatları Cep Yakıyor: 1 Yıllığı 1 Milyon TL Olan Anaokulları Var!

Anaokullarında Yeni Dönem Fiyatları Cep Yakıyor: 1 Yıllığı 1 Milyon TL Olan Anaokulları Var!

Zam okul
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.01.2024 - 13:14

Özel anaokullarının erken kayıt fiyatları dudak uçuklatıyor. Bir çok ünlü isim sosyal medyadan çocukları için istenen fiyatları paylaşarak tepki gösterdi. 

Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş da yıllık ücreti 1 milyon lirayı bulan okullar olduğunu belirtti. Kuş butik anaokullarında ise durumun farklı olduğunu kaydetti. Kuş, 'Bu okullarda fiyat listesi aylık 15 bin lirayla 25 bin lira arasında bir rakama tekabül ediyor” dedi. 

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Özel anaokullarının 2024-2025 eğitim öğretim yılı fiyatları belli oldu.

Özel anaokullarının 2024-2025 eğitim öğretim yılı fiyatları belli oldu.

Erken kayıt fırsatı olarak açıklanan fiyatlar velileri de şaşkına çevirdi.

Erken kayıt fırsatı olarak açıklanan fiyatlar velileri de şaşkına çevirdi.

Genellikle eğitim kalitesi, donanımı ve çevresiyle ön planda olan okullarda ücretlerin 1 milyonu bulduğu öğrenildi.

Genellikle eğitim kalitesi, donanımı ve çevresiyle ön planda olan okullarda ücretlerin 1 milyonu bulduğu öğrenildi.

Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş, rakamların bir önceki yılın aralık ayı enflasyonuna göre belirlendiğini söyledi.

Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş, rakamların bir önceki yılın aralık ayı enflasyonuna göre belirlendiğini söyledi.

İlçe ilçe değişen anaokulu fiyatlarında en yüksek ilçeler arasında Sarıyer yer aldı.

İlçe ilçe değişen anaokulu fiyatlarında en yüksek ilçeler arasında Sarıyer yer aldı.
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En düşük aylık ödeme ücretinin 15 ila 25 bin arasında değiştiğini de söyleyen Kuş, "Butik anaokullarında 300 bini geçen bir rakam bulamazsınız, bu durum genellikle yabancı menşeili okulların kolejlerinde yaşanıyor. Buralarda ciddi manada rakamlar var" ifadelerini kullandı.

En düşük aylık ödeme ücretinin 15 ila 25 bin arasında değiştiğini de söyleyen Kuş, "Butik anaokullarında 300 bini geçen bir rakam bulamazsınız, bu durum genellikle yabancı menşeili okulların kolejlerinde yaşanıyor. Buralarda ciddi manada rakamlar var" ifadelerini kullandı.

Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Dönem dönem gündem oluyoruz. Ocak ayı ve Eylül aylarında gündem haline geliyoruz. İnsanların ekonomik şartlarıyla ilgili olan bir durum. Bazı okullar 600, 700 bin lira ya da 1 milyon olduğuyla ilgili bilgiler geliyor. Bu okullar Türkiye genelinde 3 ya da 4 okulda gündeme geliyor. Biz şunu söylüyoruz taban fiyat oluşmadığı sürece sürekli bu gündeme gelecektir ve de okulların bugünkü gündeme gelen fiyatlarıyla ilgili sık sık biz gündeme geleceğiz. Burada önemli olan şu, bizim şu anda özellikle butik anaokullarıyla ilgili olan fiyat listesi bugün itibariyle baktığımız zaman 15 bin lirayla yaklaşık 25 bin lira arasında bir rakama tekabül ediyor.”

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