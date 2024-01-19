Anaokullarında Yeni Dönem Fiyatları Cep Yakıyor: 1 Yıllığı 1 Milyon TL Olan Anaokulları Var!

'Dönem dönem gündem oluyoruz. Ocak ayı ve Eylül aylarında gündem haline geliyoruz. İnsanların ekonomik şartlarıyla ilgili olan bir durum. Bazı okullar 600, 700 bin lira ya da 1 milyon olduğuyla ilgili bilgiler geliyor. Bu okullar Türkiye genelinde 3 ya da 4 okulda gündeme geliyor. Biz şunu söylüyoruz taban fiyat oluşmadığı sürece sürekli bu gündeme gelecektir ve de okulların bugünkü gündeme gelen fiyatlarıyla ilgili sık sık biz gündeme geleceğiz. Burada önemli olan şu, bizim şu anda özellikle butik anaokullarıyla ilgili olan fiyat listesi bugün itibariyle baktığımız zaman 15 bin lirayla yaklaşık 25 bin lira arasında bir rakama tekabül ediyor.”