Anaokullarında Yeni Dönem Fiyatları Cep Yakıyor: 1 Yıllığı 1 Milyon TL Olan Anaokulları Var!
Anaokullarında Yeni Dönem Fiyatları Cep Yakıyor: 1 Yıllığı 1 Milyon TL Olan Anaokulları Var!
Özel anaokullarının erken kayıt fiyatları dudak uçuklatıyor. Bir çok ünlü isim sosyal medyadan çocukları için istenen fiyatları paylaşarak tepki gösterdi.
Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş da yıllık ücreti 1 milyon lirayı bulan okullar olduğunu belirtti. Kuş butik anaokullarında ise durumun farklı olduğunu kaydetti. Kuş, 'Bu okullarda fiyat listesi aylık 15 bin lirayla 25 bin lira arasında bir rakama tekabül ediyor” dedi.
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Özel anaokullarının 2024-2025 eğitim öğretim yılı fiyatları belli oldu.
Erken kayıt fırsatı olarak açıklanan fiyatlar velileri de şaşkına çevirdi.
Genellikle eğitim kalitesi, donanımı ve çevresiyle ön planda olan okullarda ücretlerin 1 milyonu bulduğu öğrenildi.
Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş, rakamların bir önceki yılın aralık ayı enflasyonuna göre belirlendiğini söyledi.
İlçe ilçe değişen anaokulu fiyatlarında en yüksek ilçeler arasında Sarıyer yer aldı.
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En düşük aylık ödeme ücretinin 15 ila 25 bin arasında değiştiğini de söyleyen Kuş, "Butik anaokullarında 300 bini geçen bir rakam bulamazsınız, bu durum genellikle yabancı menşeili okulların kolejlerinde yaşanıyor. Buralarda ciddi manada rakamlar var" ifadelerini kullandı.
Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
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