Ambalaj ve Enerji Hisselerinde Rekor Artış! 11 Kasım Borsa İstanbul’da Yükselişe Geçen Sektörler

FADE hisseleri, güncel fiyatıyla 15,85 TL’ye ulaştı ve %9,99’luk bir artışla yatırımcıların ilgisini çekti. FADE, özellikle son dönemde hacim artışı ve hareketli gün içi performansıyla dikkat çekiyor. Firma, gıda ve ambalaj sektörlerinde etkili bir şekilde büyümeyi hedefliyor.