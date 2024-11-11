Ambalaj ve Enerji Hisselerinde Rekor Artış! 11 Kasım Borsa İstanbul’da Yükselişe Geçen Sektörler
Ambalaj ve Enerji Hisselerinde Rekor Artış! 11 Kasım Borsa İstanbul’da Yükselişe Geçen Sektörler
Borsa İstanbul’da haftanın ilk gününde yükseliş yaşayan hisseler arasında öne çıkan şirketlere bir göz atıyoruz! Hisse senetlerinde %9’un üstünde kazançlar yakalayan şirketler, yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı.
İşte bugün en çok yükselen hisseler ve performansları:
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1. Fade Gıda Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FADE)
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2. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY)
3. Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM)
4. Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAKAB)
5. Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL)
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6. Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (KARYE)
7. Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO)
8. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)
9. Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
10. Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (KERVN)
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