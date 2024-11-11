onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Ambalaj ve Enerji Hisselerinde Rekor Artış! 11 Kasım Borsa İstanbul’da Yükselişe Geçen Sektörler

etiket Ambalaj ve Enerji Hisselerinde Rekor Artış! 11 Kasım Borsa İstanbul’da Yükselişe Geçen Sektörler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
11.11.2024 - 18:18

Borsa İstanbul’da haftanın ilk gününde yükseliş yaşayan hisseler arasında öne çıkan şirketlere bir göz atıyoruz! Hisse senetlerinde %9’un üstünde kazançlar yakalayan şirketler, yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. 

İşte bugün en çok yükselen hisseler ve performansları:

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Fade Gıda Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FADE)

1. Fade Gıda Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FADE)

FADE hisseleri, güncel fiyatıyla 15,85 TL’ye ulaştı ve %9,99’luk bir artışla yatırımcıların ilgisini çekti. FADE, özellikle son dönemde hacim artışı ve hareketli gün içi performansıyla dikkat çekiyor. Firma, gıda ve ambalaj sektörlerinde etkili bir şekilde büyümeyi hedefliyor.

2. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY)

2. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY)

ISGSY, fiyatını 33,90 TL’ye taşıyarak %9,99’luk bir artış kaydetti. Girişim sermayesi yatırımlarıyla genişlemeyi sürdüren ISGSY, yüksek performansıyla borsada dikkatleri üzerine çekti.

3. Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM)

3. Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM)

218,20 TL’lik fiyatıyla %9,98 artış gösterdi. Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren şirket, yüksek kaliteli üretim kapasitesi ve ihracat hacmiyle sektörde öne çıkmaya devam ediyor.

4. Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAKAB)

4. Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAKAB)

44,12 TL’ye ulaşarak %9,97’lik bir yükseliş yakaladı. Ambalaj sektöründe öncü firmalardan BAKAB, güçlü ürün çeşitliliğiyle yatırımcı ilgisini sürdürüyor.

5. Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL)

5. Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL)

Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) hisseleri de %9,96 yükselişle 12,26 TL seviyesine ulaştı. Holding, portföy çeşitliliği ve yatırımları ile geniş bir kitleye hitap ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (KARYE)

6. Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (KARYE)

Fiyatını 29,58 TL'ye çıkararak %9,96 değer kazandı. Yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetleriyle göz dolduran KARYE, sektörün geleceğine yönelik olumlu beklentilerle değer kazanıyor.

7. Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO)

7. Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO)

10,38 TL’ye yükselerek %9,84 artış gösterdi. Gayrimenkul sektöründe geniş bir portföy sunan AVGYO, güvenilir yapısıyla yatırımcılar için cazip bir seçenek olarak görülüyor.

8. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)

8. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)

Günün sonunda 23,64 TL'ye ulaşarak %9,95 oranında bir artış kaydetti. Şirket, basım ve ambalaj sektöründe sunduğu yenilikçi çözümlerle öne çıkarken, yüksek kalite standartları ve çevre dostu üretim stratejileriyle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

9. Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)

9. Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)

276,25 TL fiyatla %9,95 oranında değer kazanarak enerji sektöründeki yükselişine devam etti. Enerji altyapısı ve dağıtım faaliyetleriyle tanınan ENERY, sürdürülebilir enerji çözümleriyle enerji sektöründe geleceğe yatırım yapmaya odaklanıyor.

10. Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (KERVN)

10. Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (KERVN)

2,44 TL'ye yükselerek %9,91 artış kaydetti. KERVN, gayrimenkul yatırımları ve otel işletmeciliği gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren bir holding olarak, yatırımcıların ilgisini çeken bir portföye sahip.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA)

11. İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA)

Bugün %9,73 oranında değer kazanarak fiyatını 2,48 TL’ye taşıdı. Ev aletleri sektöründe köklü bir marka olan İhlas, yenilikçi ürün gamıyla yatırımcıların radarında.

12. İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM)

12. İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM)

Fiyatını 2,60 TL'ye yükselterek %9,70 oranında bir kazanç sağladı.

13. İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. (IHLGM)

13. İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. (IHLGM)

%9,63’lük bir artışla 1,48 TL seviyesine ulaştı. Şirket, gayrimenkul sektöründeki projeleriyle dikkat çekerken, gelecekteki projeleriyle yatırımcılar için cazip bir seçenek olarak görülüyor.

category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın