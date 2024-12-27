Faizler Düşüyor, Borsa Yükseliyor! 27 Aralık'ta Piyasada Günün Öne Çıkanları

Yılın son günlerine yaklaşırken, yatırımcılar 27 Aralık Cuma sabahına hareketli bir piyasa ile uyandı. Haftanın son iş gününde, borsa ve döviz kurlarından altın fiyatlarına kadar hemen her alanda gözle görülür bir canlılık yaşanıyor. BIST 100 endeksi yükseliş trendini sürdürürken, döviz kurları hafif dalgalanmalarla dikkat çekiyor. Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket yatırımcıların ilgisini çekerken, enerji piyasasında da olumlu bir seyir izleniyor.

Gelin, bugünün öne çıkan rakamlarına ve piyasa analizine birlikte göz atalım.