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Faizler Düşüyor, Borsa Yükseliyor! 27 Aralık'ta Piyasada Günün Öne Çıkanları

etiket Faizler Düşüyor, Borsa Yükseliyor! 27 Aralık'ta Piyasada Günün Öne Çıkanları

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
27.12.2024 - 18:33

Yılın son günlerine yaklaşırken, yatırımcılar 27 Aralık Cuma sabahına hareketli bir piyasa ile uyandı. Haftanın son iş gününde, borsa ve döviz kurlarından altın fiyatlarına kadar hemen her alanda gözle görülür bir canlılık yaşanıyor. BIST 100 endeksi yükseliş trendini sürdürürken, döviz kurları hafif dalgalanmalarla dikkat çekiyor. Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket yatırımcıların ilgisini çekerken, enerji piyasasında da olumlu bir seyir izleniyor. 

Gelin, bugünün öne çıkan rakamlarına ve piyasa analizine birlikte göz atalım.

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BIST 100 Endeksi zirveyi zorluyor.

BIST 100 Endeksi zirveyi zorluyor.

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, dün yüzde 0,33 artışla 9.949,01 puandan kapanmıştı. Bugün ise güne 9.962,71 puan seviyesinden başlayan endeks, yüzde 1,05 artışla 10.053,26 puana yükseldi.

Sektörel bazda...

Sektörel bazda...

Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi ise yüzde 0,16 oranında değer kazandı.

Spor sektörü, %0,72’lik artışla günün en çok kazandıran sektörü oldu. 🏆

Spor sektörü, %0,72’lik artışla günün en çok kazandıran sektörü oldu. 🏆

Spor sektörü yıl sonuna yaklaşırken yatırımcılarına en yüksek getiriyi sağlamaya devam ediyor.

Döviz piyasası haftanın son iş gününde sınırlı hareketlerle karşımıza çıkıyor.

Döviz piyasası haftanın son iş gününde sınırlı hareketlerle karşımıza çıkıyor.

Dolar/TL kuru, yüzde 0,14 artışla 35,2207 seviyesinde işlem görürken, Euro/TL yüzde 0,06 artışla 36,7728 seviyesinde bulunuyor.

Altın piyasası güne yukarı yönlü bir seyirle başladı.

Altın piyasası güne yukarı yönlü bir seyirle başladı.

Altının ons fiyatı şu an 2.614,31 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın fiyatları 2.986 TL seviyesine ulaştı.

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Çeyrek altın 4.966 TL’den satılırken, Cumhuriyet altını ise 19.896 TL alış ve 20.197 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Çeyrek altın 4.966 TL’den satılırken, Cumhuriyet altını ise 19.896 TL alış ve 20.197 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Enerji piyasasında Brent petrol fiyatı bugün yüzde 1,13 artışla 74,09 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Enerji piyasasında Brent petrol fiyatı bugün yüzde 1,13 artışla 74,09 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Öte yan piyasalarda faiz oranları bugün yüzde 1,12 oranında düşüşle 40,62 seviyesine geriledi.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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