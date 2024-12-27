Faizler Düşüyor, Borsa Yükseliyor! 27 Aralık'ta Piyasada Günün Öne Çıkanları
Faizler Düşüyor, Borsa Yükseliyor! 27 Aralık'ta Piyasada Günün Öne Çıkanları
Yılın son günlerine yaklaşırken, yatırımcılar 27 Aralık Cuma sabahına hareketli bir piyasa ile uyandı. Haftanın son iş gününde, borsa ve döviz kurlarından altın fiyatlarına kadar hemen her alanda gözle görülür bir canlılık yaşanıyor. BIST 100 endeksi yükseliş trendini sürdürürken, döviz kurları hafif dalgalanmalarla dikkat çekiyor. Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket yatırımcıların ilgisini çekerken, enerji piyasasında da olumlu bir seyir izleniyor.
Gelin, bugünün öne çıkan rakamlarına ve piyasa analizine birlikte göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BIST 100 Endeksi zirveyi zorluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sektörel bazda...
Spor sektörü, %0,72’lik artışla günün en çok kazandıran sektörü oldu. 🏆
Döviz piyasası haftanın son iş gününde sınırlı hareketlerle karşımıza çıkıyor.
Altın piyasası güne yukarı yönlü bir seyirle başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çeyrek altın 4.966 TL’den satılırken, Cumhuriyet altını ise 19.896 TL alış ve 20.197 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
Enerji piyasasında Brent petrol fiyatı bugün yüzde 1,13 artışla 74,09 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın