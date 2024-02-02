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Altın ve Dolar Güne Nasıl Başladı: Piyasalarda Son Durum Ne?

Altın ve Dolar Güne Nasıl Başladı: Piyasalarda Son Durum Ne?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.02.2024 - 09:50

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe hareketli başlarken, dolarda son durum merak edildi.

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Altında, Fed faiz kararı ve Powell'ın açıklamaları ardından dolar ve tahvil getirilerinin düşmesiyle haftalık bazda yükselişe hazırlanılırken, yurt içinde gram altın güne rekorla başladı.

Altında, Fed faiz kararı ve Powell'ın açıklamaları ardından dolar ve tahvil getirilerinin düşmesiyle haftalık bazda yükselişe hazırlanılırken, yurt içinde gram altın güne rekorla başladı.

ABD'den gelecek veriler izlenmeye devam ederken, ons altın 2.056 dolara kadar yükseldi. 

Gram altın Kapalıçarşı'da 2.050 seviyelerinden işlem görürken, çeyrek altın 3.360 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar/TL'de 30,50 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL'de 30,50 seviyelerinde işlem görüyor.

Piyasalar haftanın son günü ABD'den gelecek tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerini izleyecek.

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