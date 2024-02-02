Altın ve Dolar Güne Nasıl Başladı: Piyasalarda Son Durum Ne?
Altın ve Dolar Güne Nasıl Başladı: Piyasalarda Son Durum Ne?
Altın fiyatları haftanın son işlem gününe hareketli başlarken, dolarda son durum merak edildi.
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Altında, Fed faiz kararı ve Powell'ın açıklamaları ardından dolar ve tahvil getirilerinin düşmesiyle haftalık bazda yükselişe hazırlanılırken, yurt içinde gram altın güne rekorla başladı.
Dolar/TL'de 30,50 seviyelerinde işlem görüyor.
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