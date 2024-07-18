Altın Uçtu, Dolar Geri Çekildi: 18 Temmuz'da Piyasalarda Ne Oldu?
Altın Uçtu, Dolar Geri Çekildi: 18 Temmuz'da Piyasalarda Ne Oldu?
Bugün piyasalarda adeta rüzgar tersine esti! Altın fiyatları yükselişini sürdürürken, dolar bir adım geri attı. Peki, 18 Temmuz'da piyasalarda neler yaşandı? İşte günün özetine birlikte göz atalım!
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Bugün altın fiyatları, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla birlikte önemli bir yükseliş kaydetti.
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