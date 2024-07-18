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Altın Uçtu, Dolar Geri Çekildi: 18 Temmuz'da Piyasalarda Ne Oldu?

etiket Altın Uçtu, Dolar Geri Çekildi: 18 Temmuz'da Piyasalarda Ne Oldu?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 22:54

Bugün piyasalarda adeta rüzgar tersine esti! Altın fiyatları yükselişini sürdürürken, dolar bir adım geri attı. Peki, 18 Temmuz'da piyasalarda neler yaşandı? İşte günün özetine birlikte göz atalım!

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Bugün altın fiyatları, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla birlikte önemli bir yükseliş kaydetti.

Bugün altın fiyatları, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla birlikte önemli bir yükseliş kaydetti.

Ons altın fiyatı bugün 2.467,79 dolar seviyesine çıkarak dikkat çekti. Öte yandan, gram altında değerindeki artışı sürdürdü ve 2617,089 TL'den işlem görmeye devam etti.

Dolar geriledi!

Dolar geriledi!

Dolar/TL kuru, Nispeten hafif bir gerileme yaşayarak 33,05 seviyesine geriledi​. Euro/TL kuru ise 36,18 seviyesine ulaştı.

BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul'da bugünün işlem sürecini %0,67'lik bir artışla tamamladı ve 11.139,34 puanlık bir kapanış gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul'da bugünün işlem sürecini %0,67'lik bir artışla tamamladı ve 11.139,34 puanlık bir kapanış gerçekleştirdi.

Bankacılık ve teknoloji sektörlerindeki hisseler, bu yükseliş trendinde öne çıkanlar arasında yer aldı. Her iki sektör de, genel endeksi yukarı çeken güçlü performanslarıyla dikkat çekti.

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