Altın Tarihi Zirvede! 16 Ocak Gündeminde Borsa Yükseldi, Döviz Durgun Kaldı!
Altın Tarihi Zirvede! 16 Ocak Gündeminde Borsa Yükseldi, Döviz Durgun Kaldı!
Bugün ekonomi gündemi yine oldukça yoğundu. 🏦💸 Borsa İstanbul, altın, döviz ve faiz cephesinde yaşanan hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekti.
Gelin, 16 Ocak’ta piyasalarda neler olmuş, birlikte göz atalım!
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BIST 100 endeksi bugün güne adeta bir enerji patlamasıyla başladı! 🚀
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Peki, sektörel bazda durum neydi?
Sigorta sektörü, yüzde 2,34’lük kazançla güne damga vuruyor.
Dolar/TL kuru yüzde 0,05 düşerek 35,4346 seviyesine indi.
Altın piyasasında bugün heyecan dorukta!
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Gram altının tarihi zirvesi! 😲
Çeyrek altın 5.014 liradan alıcı bulurken, satış fiyatı 5.062 lira olarak kaydedildi.
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