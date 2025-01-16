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Altın Tarihi Zirvede! 16 Ocak Gündeminde Borsa Yükseldi, Döviz Durgun Kaldı!

etiket Altın Tarihi Zirvede! 16 Ocak Gündeminde Borsa Yükseldi, Döviz Durgun Kaldı!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
16.01.2025 - 18:12

Bugün ekonomi gündemi yine oldukça yoğundu. 🏦💸 Borsa İstanbul, altın, döviz ve faiz cephesinde yaşanan hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekti. 

Gelin, 16 Ocak’ta piyasalarda neler olmuş, birlikte göz atalım!

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BIST 100 endeksi bugün güne adeta bir enerji patlamasıyla başladı! 🚀

BIST 100 endeksi bugün güne adeta bir enerji patlamasıyla başladı! 🚀

Önceki kapanışa göre 106,39 puan artışla 9.846,11 puana yükseldi. Gün sonunda ise BIST 100 endeksi 9.826,68 puanla yüzde 0,89 artış kaydetti.

Peki, sektörel bazda durum neydi?

Peki, sektörel bazda durum neydi?

Bankacılık endeksi yüzde 1,50 değer kazandı ve yatırımcılarına kazandırdı. Holding endeksi de yüzde 1,02 artış gösterdi.

Sigorta sektörü, yüzde 2,34’lük kazançla güne damga vuruyor.

Sigorta sektörü, yüzde 2,34’lük kazançla güne damga vuruyor.

En çok kaybettiren ise ticaret sektörü oluyor.

Dolar/TL kuru yüzde 0,05 düşerek 35,4346 seviyesine indi.

Dolar/TL kuru yüzde 0,05 düşerek 35,4346 seviyesine indi.

Euro/TL yüzde 0,04 artışla 36,5225 seviyesine çıktı. Euro/Dolar paritesi ise   yüzde 0,14 gerileyerek 1,0275 seviyesine düştü.

Altın piyasasında bugün heyecan dorukta!

Altın piyasasında bugün heyecan dorukta!

Ons altın fiyatı yüzde 0,77 artışla 2.717,17 dolar seviyesine çıktı. ABD’de yükselen enflasyon ve Gazze’deki ateşkes haberi, altın fiyatlarını adeta uçurdu.

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Gram altının tarihi zirvesi! 😲

Gram altının tarihi zirvesi! 😲

Gram altın güne 3.074 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3.071 lira, en yüksek 3.083 lira seviyesini gördü.

Çeyrek altın 5.014 liradan alıcı bulurken, satış fiyatı 5.062 lira olarak kaydedildi.

Çeyrek altın 5.014 liradan alıcı bulurken, satış fiyatı 5.062 lira olarak kaydedildi.

Cumhuriyet altını ise 19.996 lira alış, 20.165 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
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