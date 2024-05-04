Altın mı Gümüş mü? Hangisi Daha Çok Kazandırdı? İki Değerli Madenin Son 5 Yıldaki Karşılaştırması

Volatilite, bir varlığın fiyatındaki dalgalanmanın ölçüsü. Bir varlık ne kadar çok dalgalanıyorsa, volatilitesi o kadar yüksek kabul edilir. Şimdi, bu kavramı biraz daha somutlaştıralım.

Gümüş fiyatları genellikle altına kıyasla daha fazla dalgalanır. Bu ne anlama geliyor? Gümüş yatırımcıları için bu, daha heyecanlı bir yolculukları olabileceği anlamına gelir. Gümüş fiyatları hızlı hareket edebilir ve bu da riski artırabilir.