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Altın mı Gümüş mü? Hangisi Daha Çok Kazandırdı? İki Değerli Madenin Son 5 Yıldaki Karşılaştırması

etiket Altın mı Gümüş mü? Hangisi Daha Çok Kazandırdı? İki Değerli Madenin Son 5 Yıldaki Karşılaştırması

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 14:01

Altın ve gümüş, yatırımcılar arasında uzun yıllardır popüler olan ve çeşitli amaçlarla tercih edilen değerli metaller. Ancak son beş yılda bu iki metalin performansı nasıl oldu? İşte detaylı bir inceleme:

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Altın, tarihin en eski yatırım araçlarından biri ve birçok yatırımcının güvenli limanıdır.

Altın, tarihin en eski yatırım araçlarından biri ve birçok yatırımcının güvenli limanıdır.

Son beş yılda altının ons fiyatı istikrarlı bir şekilde yükseliş gösterdi. 2019'da ons başına 1300 dolar seviyelerinden işlem gören altın, 2024 yılına gelindiğinde 2000 doların üzerine çıktı. Bu, altının %50'nin üzerinde bir değer artışı gösterdiği anlamına gelmektedir.

Gümüşün performansı ise daha dalgalı oldu.

Gümüşün performansı ise daha dalgalı oldu.

2019'da ons başına 15 dolar civarında işlem gören gümüş, 2020'de kısa vadeli bir yükseliş yaşadıktan sonra tekrar geriledi ve sonraki yıllarda istikrarsız bir seyir izledi. Son beş yılda gümüşün getirisi, altına kıyasla daha az olabilir.

Peki, enflasyon karşısında nasıllar?

Peki, enflasyon karşısında nasıllar?

Altın ve gümüş, ekonomik dalgalanmalara karşı koruma sağlayarak yatırımcıların finansal güvenliğini artıran tercih edilen değerli varlıklar. Bu iki metal, enflasyonla mücadelede popüler birer seçenek olarak kabul edilir ve yatırımcılara bir kalkan işlevi görür. 💰

Altının rolü...

Altının rolü...

Altın, aslında birçok insan için sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda bir tür güvenlik sığınağı. Özellikle belirsiz zamanlarda, insanlar altına yönelerek değerlerini koruma konusunda biraz daha huzurlu hissederler. Bu yüzden altın, enflasyona karşı bir koruma olarak değerlendirilir.

Gümüşün durumu...

Gümüşün durumu...

Gümüş aslında harika bir metal ama altın kadar net bir şekilde enflasyonla mücadele etme özelliği yok. Genellikle endüstriyel kullanımlara daha fazla odaklanıyor. Bu yüzden ona güvenli liman etiketi yapıştırmak biraz zor olabilir. Ama yine de, her iki metal de farklı yatırım stratejilerine uygun olabilir. Yani, hangisi senin için daha uygunsa ona göre hareket etmek en iyisi.

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Gümüş ve altın fiyatları arasındaki farklılıklar, volatilite düzeylerinde de kendini gösterir.

Volatilite, bir varlığın fiyatındaki dalgalanmanın ölçüsü. Bir varlık ne kadar çok dalgalanıyorsa, volatilitesi o kadar yüksek kabul edilir. Şimdi, bu kavramı biraz daha somutlaştıralım.

Gümüş fiyatları genellikle altına kıyasla daha fazla dalgalanır. Bu ne anlama geliyor? Gümüş yatırımcıları için bu, daha heyecanlı bir yolculukları olabileceği anlamına gelir. Gümüş fiyatları hızlı hareket edebilir ve bu da riski artırabilir.

Peki, ya altın?

Altın genellikle daha sakin ve istikrarlı bir yatırım olarak kabul edilir. Altın fiyatları genellikle daha az dalgalanır ve bu nedenle yatırımcılar için daha güvenli bir liman olabilir. Altın, yatırımcılara belirsizlik dönemlerinde sığınacakları bir liman sunar, çünkü onun fiyatlarındaki ani değişimlerin etkileri daha az. Yani, altınla dans ederken biraz daha rahat nefes alabiliriz.

Altın mı, gümüş mü? Hangisi cebini daha çok doldurur?

Son beş yıllık süre zarfında altın ve gümüşün performansları karşılaştırıldığında, genel anlamda altının daha iyi bir performans sergilediği gözlemlenebilir. Ancak, bu durumun altında yatan birçok farklı faktör bulunmakta ve her iki değerli metal de yatırımcılara kendine özgü çeşitli avantajlar sunmakta.

Her iki metalin de yatırımcılara sunduğu çeşitli avantajlar bulunmakta. Altın, genellikle daha stabil bir yatırım olarak görülürken, gümüş daha volatil bir yatırım aracıdır. Bu, gümüşün daha yüksek getiri potansiyeli sunarken, aynı zamanda daha yüksek bir risk taşıdığı anlamına gelir.

Peki, hangisi daha çok kazandırır?

Bu sorunun cevabı, yatırımcının kişisel tercihlerine ve risk toleransına bağlı. Altın ve gümüş, farklı piyasa koşullarında farklı şekillerde performans gösterebilir. Dolayısıyla, hangisinin sizin için daha iyi olduğuna karar vermek için piyasa trendlerini, risk toleransınızı ve yatırım hedeflerinizi dikkate almanız önemli.

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