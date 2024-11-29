Altın, Dolar, Borsa! 29 Kasım' da Ekonomi Dünyasında Neler Oldu?
Altın, Dolar, Borsa! 29 Kasım' da Ekonomi Dünyasında Neler Oldu?
Merhaba! Haftanın son iş gününe geldik ve ekonomi dünyasında önemli gelişmeler yaşandı. Dilerseniz, hem Türkiye'den hem de dünya piyasalarından öne çıkan haberlerle günün özetine birlikte bakalım. 📈💬
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Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul'da dengeli ama hafif satıcılı bir seyir hakim.
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Sektörler ne yaptı?
Dün nasıldı?
Döviz cephesinde dolar/TL ve euro/TL pariteleri birbirinden farklı yönlerde hareket etti:
Altın yatırımcıları için de karışık bir tablo var!
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Gram altın, ons altındaki bu artışla birlikte 2.968 lira seviyesinde işlem gördü.
Çeyrek altın ise 4.846 lira seviyesinden alıcı buldu.
Brent petrol bugün 73,30 dolar seviyesinde hafif bir yükselişle kapattı.
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