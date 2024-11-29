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Altın, Dolar, Borsa! 29 Kasım' da Ekonomi Dünyasında Neler Oldu?

etiket Altın, Dolar, Borsa! 29 Kasım' da Ekonomi Dünyasında Neler Oldu?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
29.11.2024 - 18:20

Merhaba! Haftanın son iş gününe geldik ve ekonomi dünyasında önemli gelişmeler yaşandı. Dilerseniz, hem Türkiye'den hem de dünya piyasalarından öne çıkan haberlerle günün özetine birlikte bakalım. 📈💬

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Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul'da dengeli ama hafif satıcılı bir seyir hakim.

Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul'da dengeli ama hafif satıcılı bir seyir hakim.

BIST 100 endeksi günü %0,14 yükselişle 9.605,42 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 35,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Sektörler ne yaptı?

Sektörler ne yaptı?

Günün en çok kazandıranı sigorta sektörü oldu! Endeks, %3,47'lik bir artışla yatırımcısını sevindiriyor. Öte yandan, en çok kaybettiren ise ticaret sektörü oldu ve %1,24 değer kaybetti.

Dün nasıldı?

Dün nasıldı?

Dün yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü 0,32 puanlık hafif bir kazançla 9.640,08 puandan kapatmıştı.

Döviz cephesinde dolar/TL ve euro/TL pariteleri birbirinden farklı yönlerde hareket etti:

Dolar/TL kuru 34,6852 seviyesinde hafif bir artışla %0,11 yükseldi. Euro/TL ise günü 36,6165 seviyesinde %0,07'lik düşüşle tamamladı.

Altın yatırımcıları için de karışık bir tablo var!

Altın yatırımcıları için de karışık bir tablo var!

Ons altın bugün 2.656,51 dolara yükselerek %0,70 değer kazandı. Ancak Kasım ayının ilk gününe kıyasla 71,33 dolar düşerek %2,61 değer kaybetti.

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Gram altın, ons altındaki bu artışla birlikte 2.968 lira seviyesinde işlem gördü.

Gram altın, ons altındaki bu artışla birlikte 2.968 lira seviyesinde işlem gördü.

Kasım ayının ilk günüyle karşılaştırıldığında, gram altın 46,52 TL düşerek %1,54 değer kaybı yaşadı.

Çeyrek altın ise 4.846 lira seviyesinden alıcı buldu.

Çeyrek altın ise 4.846 lira seviyesinden alıcı buldu.

Cumhuriyet altını ise 18.983,74 TL alış ve 19.342,66 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Brent petrol bugün 73,30 dolar seviyesinde hafif bir yükselişle kapattı.

Brent petrol bugün 73,30 dolar seviyesinde hafif bir yükselişle kapattı.

Aslında tüm gözler OPEC+ toplantısında ve Çin’den gelecek talep verilerindeydi. Özellikle kış aylarına yaklaştığımız şu dönemde, büyük enerji tüketicisi ülkelerin talep artışı fiyatları yukarı yönlü zorluyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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