Alışverişte Renklerin Etkisi Nasıl? Hangi Renk Müşterileri Nasıl Tetikliyor?

Alışverişte renkler, sadece gözümüze hitap etmiyor, aynı zamanda davranışlarımızı da şekillendiriyor. Her rengin insan psikolojisinde farklı bir etkisi var ve bu etkiler, alışveriş tercihlerimize kadar uzanıyor. Gelin, hangi rengin müşterileri nasıl tetiklediğine bakalım! 👇